金砖国家：11月15日股汇市收盘纵览

重温稿-中股业绩：上汽集团去年净利320亿元同比增7.4%，目标今年整车销售673.5万辆
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
路透11月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月15日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 报1005.17点。
中国股市：沪综指收创一个月最大涨幅，政策憧憬提振但午后升幅缩减
香港股市：本周收高，中资H股创三个月来最大日涨幅
中国汇市：人民币即期以平盘作收，静候三中全会政策细节指引
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拉美股市：巴西股市周五休市。
拉美汇市：巴西汇市周五休市。
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南非股市：连续第二日上涨，市场关注制药商Adcock ，此前智利药企CFR Pharmaceuticals正式出价12亿美元以收购该公司。Adcock 上涨2.45%。综合指数 收高0.6%，报45,174.18点。
南非汇市：兰特兑美元回升至两周高点，受政府上修贸易数据提振。上修后数据显示，南非赤字较之前减少。
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印度股市：周五市场休市。
印度汇市：周五市场休市。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,444.240点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.31%，报794.22点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.22%报32.5890卢布；卢布兑欧元 跌0.02%，报43.9470卢布。(完) (整理 朱晓军)
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月6日(四) 0500 日本消费者信心指数 3月 -- 43.1 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 -- +0.5% (较上年同期) +0.5% +0.6% 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 3月 -- 36,957 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月1日当周 25.0 25.8 四周均值(万人)
* 招标品种：国开行1/3/5/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：40亿；3年：50亿元；5年：40亿元；10年：100亿 * 招标时间：1/3/5年：4月6日9:30-10:30；10年：4月6日9:30-11:10 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.45%-3.52%；3.83%-3.9%；3.94%-4.05%；3.99%-4.08% * 预测均值：3.48%；3.86%；3.97%；4.03% 路透上海4月5日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一、三、五和10年四期债。路透调查显示 ，清明小长假后现券先强后弱，一级投标热情也差强人意，市场情绪依旧偏谨慎，预计明日新债整体需求中规 中矩，短端表现料好于长端，四期债收益率预测均值分别为3.48%、3.86%、3.97%和4.03%。 “挺难判断的，最近市场变化太大，上个洗手间回来一看已经不是那个世界了。”华东一银行交易员称。 而周四的国开10年品种为新发债，这也是时隔近半年后再度