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亚洲 | 2013年 11月 18日 星期一 07:41 BJT

金砖国家：11月15日股汇市收盘纵览

路透11月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月15日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 报1005.17点。

中国股市：沪综指收创一个月最大涨幅，政策憧憬提振但午后升幅缩减

香港股市：本周收高，中资H股创三个月来最大日涨幅

中国汇市：人民币即期以平盘作收，静候三中全会政策细节指引

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拉美股市：巴西股市周五休市。

拉美汇市：巴西汇市周五休市。

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南非股市：连续第二日上涨，市场关注制药商Adcock ，此前智利药企CFR Pharmaceuticals正式出价12亿美元以收购该公司。Adcock 上涨2.45%。综合指数 收高0.6%，报45,174.18点。

南非汇市：兰特兑美元回升至两周高点，受政府上修贸易数据提振。上修后数据显示，南非赤字较之前减少。

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印度股市：周五市场休市。

印度汇市：周五市场休市。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,444.240点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.31%，报794.22点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.22%报32.5890卢布；卢布兑欧元 跌0.02%，报43.9470卢布。(完) (整理 朱晓军)

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