美国个股：摩根大通将向抵押贷款支持证券投资者支付45亿美元和解费

“这一和解方案标志着，摩根大通在解决住房抵押支持证券的遗留问题方面又迈出了重要一步，”该银行在声明中表示。

该银行认为，其预留的储备金将足以支付“这一次和其他剩余的”抵押支持证券诉讼费用。

21家投资者包括贝莱德、美国大都会人寿保险公司 、Allianz SE 旗下的太平洋投资管理公司(PIMCO)、TCW集团和Bayerische Landesbank。

根据摩根大通和代表机构投资者的Gibbs & Bruns律师事务所，该协议规定受托人须在明年1月15日之前接受提议，截止时间还可能再延长60天。

七家债券受托人包括纽约梅隆银行 。纽约梅隆银行发言人Kevin Heine称，该银行将“与其他受托人一起评估提出的和解方案”。

摩根大通表示，如果投资者接受和解方案，该协议将解决摩根大通和贝尔斯登在住宅抵押证券方面叙述不实所引起的索赔案。