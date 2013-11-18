美国个股：摩根大通将向抵押贷款支持证券投资者支付45亿美元和解费

欧元债市：公债收益率徘徊在近数周低位，投资人考量欧美货币政策前景
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
“这一和解方案标志着，摩根大通在解决住房抵押支持证券的遗留问题方面又迈出了重要一步，”该银行在声明中表示。
该银行认为，其预留的储备金将足以支付“这一次和其他剩余的”抵押支持证券诉讼费用。
21家投资者包括贝莱德、美国大都会人寿保险公司 、Allianz SE 旗下的太平洋投资管理公司(PIMCO)、TCW集团和Bayerische Landesbank。
根据摩根大通和代表机构投资者的Gibbs & Bruns律师事务所，该协议规定受托人须在明年1月15日之前接受提议，截止时间还可能再延长60天。
七家债券受托人包括纽约梅隆银行 。纽约梅隆银行发言人Kevin Heine称，该银行将“与其他受托人一起评估提出的和解方案”。
摩根大通表示，如果投资者接受和解方案，该协议将解决摩根大通和贝尔斯登在住宅抵押证券方面叙述不实所引起的索赔案。
该和解方案还将了结摩根大通和贝尔斯登在2005-2008年间发行的全部信托的相关索赔案。(完) (编译 石冠兰/朱晓军；审校 郑茵)
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。