《全球汇市》日央行会议前日圆走势挣扎，美联储缩减QE预期左右美元走势

美元指数 因而受压跌至80.817，接近上周81.732-81.464区间的低端。
澳洲方面，澳洲央行11月5日政策会议记录将于周二发布，此次会议上该央行维持利率在纪录低点2.5%不变，符合预期。
虽然澳洲央行再次降息的大门敞开，但其并不愿意进一步放松政策，因为经济领域中已有大量的货币刺激举措。
澳洲央行更希望澳元走软，以便给这个出口导向型经济提供更多支撑，同时刺激更广泛的复苏。
澳元兑美元 最新报0.9375美元，自10月23日来已下跌近4%，当时澳元触及了0.9758美元高点。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3480 1.3495 -0.11 +2.17 1.3194
美元/日圆 100.37 100.18 +0.19 +15.71 86.74
欧元/日圆 135.29 135.19 +0.07 +18.20 114.46
美元/瑞郎 0.9154 0.9150 +0.04 -0.01 0.9155
英镑/美元 1.6111 1.6119 -0.05 -0.86 1.6251
美元/加元 1.0436 1.0438 -0.02 +5.19 0.9921
澳元/美元 0.9363 0.9368 -0.05 -9.91 1.0393
新西兰元/美元 0.8339 0.8341 -0.02 +0.68 0.8283
澳元/日圆 94.000 93.850 +0.16 +4.29 90.130
新西兰元/日圆 83.700 83.560 +0.17 -40.56 140.820
英镑/日圆 161.71 161.48 +0.14 +14.83 140.82
澳元/新西兰元 1.1221 1.1230 -0.08 -10.52 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 侯向明； 审校 王兴亚)