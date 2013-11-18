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债券 | 2013年 11月 18日 星期一 08:18 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月18日-11月25日

路透11月18日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特
别说明外均为GMT时间。
                  
 日期      时间    国家    规模    发行细节
 11/18             日本            12个月期贴现国库券
 11/18     1350    法国            标售国库券(BTF)
 11/19             英国            标售2023年到期的公债
 11/19             日本            标售20年期公债
 11/19             日本            两个月期贴现国库券
 11/20             日本            三个月期贴现国库券
 11/20             葡萄牙          标售国库券
 11/21             法国            标售中期政府债券(BTA
                                   N)
 11/22             日本            增加流动性标售
 11/25     1350    法国            标售国库券(BTF)
 11/25             美国            两年期公债
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
MK=>
    
    

 (编译 石冠兰 审校 王兴亚)
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