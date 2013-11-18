《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月18日

*工商时报：
--企业并购法修正草案可望在周四(21日)行政院会过关。此次大翻修后，大股东不必利益回避，而合并类型也扩大至股份转换及切割的并购模式；对于重大并购案，大股东也有参与重大决策机会，对产业对外并购增添活水及竞争力。
--因应业务发展需要，台湾证券交易所正研拟将交易部与结算部合并，并新设公司治理部，强化公司治理，未来公司上市审议，将增加公司治理条件；此案将送证交所12月下旬董事会通过，预计新组织调整明年1月正式上路。
--自经区租税争论未歇，江揆指示经建会重新检讨自经区亮点配套政策，据悉，经建会拟就自由化、国际化市场开放、法规松绑重起炉灶，要求制造业陆资比照外资，服务业陆资比照WTO原则开放，尤其力争对外资开放律师、会计师、技师等高端服务业进驻自经区。
--为避免金融海啸时金融秩序紊乱情形再度发生，除新版巴赛尔资本协定，美国更规定重点银行需送交〞生前遗嘱〞，银行主管指出，主管机关正研议是否纳入政策确认台湾是否跟进推出台湾版本的银行生前遗嘱。
*经济日报：
--频繁换屋将被视为炒房。财政部研拟修正特种货物及劳务税（奢侈税），要对自用住宅订定〞限售条款〞，初步考虑一年内出售自用住宅达二或三次以上者，将撤除免征奢侈税的保护伞，比照炒房课重税。
--群创 、友达 未来一年内合计需偿还逾千亿台币债务，资金需求大。由于面板供过于求压力未解、业者无力在资本市场找新资金，市场传出友达董事长李焜耀日前拜访行政院经建会主委管中闵，希望国发基金协助；群创则尚无动作。
--润泰集团旗下润泰全球 及润泰新 获利大暴冲，引起主管机关高度重视，上周指示证交所展开调查，实质认定润泰与法国欧尚共同投资高鑫零售 ，是否确实已丧失控制力，可依公允价值认列，一旦不符规定，严重时可能须重编财报。
--台湾的银行业杀价竞争从台湾杀到大陆、越南，金管会锁定被同业检举的四家银行要求写报告，其中一家已合理解释，另三家包括台银、合作金库及兆丰银必须进一步说明，周二起约谈三银行总经理。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(记者 林妙容; 审校 杨淑祯)