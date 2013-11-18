《全球重要经济事件一览表》--11月18日-11月25日

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月18日(一)

美国法拉盛--纽约联储总裁杜德利在皇后学院(Queens College)就全国和地区经济状况发表讲话(1715)。

费城--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在风险管理协会的2013年风险管理年会上就经济前景讲话。

美国明尼阿波里斯--明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔在该联储一场研讨会上发表讲话(0045)。

维也纳--奥地利央行举办会议，题为“欧洲经济一体化-2013”(至11月19日)。

米兰--意大利央行官员Fabio Panetta发表半年度央行金融稳定性报告(1600)。

蒙特利尔--加拿大央行副总裁麦克勒姆参加金融市场管理局的讨论会(1545)。

布鲁塞尔--欧洲央行委员柯恩(Luc Coene)就比利时银行业发表讲话(1715)。

法兰克福--第16届欧元金融周(至11月22日)。德国央行副总裁劳滕施莱格、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧、和欧洲央行执委会成员莫尔许将发表讲话。

阿布扎比--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)在主题为“加强金融业监管和当前的优先监管事务”会议上讲话(0700)。

11月19日(二)

芝加哥--美国芝加哥联储总裁埃文斯在中西部银行领袖会议上就当前经济状况和货币政策发表讲话(1915)。

华盛顿--美国前财长萨默斯在华尔街日报CEO协会会议上讲话，题为“美国经济管理的未来”(1900)。

悉尼--澳洲央行公布11月货币政策会议记录(0030)。

华盛顿--美国财长杰克卢在华尔街日报主办的执行长委员会会议上讨论“美国经济前景”(1345)。

柏林--欧洲央行执委亚斯穆森参加有关“欧洲前景”的讨论(1115)。

加拿大塞克威尔--加拿大央行副总裁穆雷在蒙特爱立森大学(Mount Allison University)发表演说(2230)。

11月20日(三)

伦敦--英国央行执行董事暨首席经济学家戴尔参加题为“对量化宽松和央行未来的预测”的讨论(1025)。

纽约--美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利参加讨论报告,主题为“高等教育中营利性机构的作用”和地方经济状况(1500)。

华盛顿--美联储主席贝南克在全美经济学家俱乐部会员年度晚宴上讲话(0000)。

华盛顿--联邦公开市场委员会(FOMC)公布10月政策会议记录(1900)。

芝加哥--圣路易斯联储总裁布拉德参加彭博商业峰会，将就美国经济和货币政策接受专访(1710)。

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)参加国际金融和监管论坛中心举办的研讨会，讨论对金融市场的看法(0030)。

渥太华--加拿大央行总裁波洛兹和高级副总裁Tiff Macklem就央行货币政策报告对参议院金融委员会进行证词陈述(2115)。

东京--日本央行举行货币政策会议(至11月21日)。

11月21日(四)

伦敦--欧洲央行执委科尔参与英国央行主办的经济政策研究中心第30届年会讨论(0900)。

日内瓦--瑞士央行管理委员会成员Fritz Zurbrugg讲话。

美国ROGERS--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策讲话(1800)。

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲商业分析师年度晚宴上讲话，题为“澳元：实现自由浮动的30年”(0905)。

柏林--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在南德日报主办的“进一步增长的战略”活动上讲话(1005)。

柏林--欧洲央行管委会成员魏德曼在南德日报组织的会议上讲话，会议主题为“货币政策的可能性”(1600)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，将不发布利率声明。

11月22日(五)

法兰克福--第23届法兰克福欧洲银行业会议。欧洲央行(ECB)总裁德拉吉发表主旨演讲。德国财政部长朔伊布勒和德国央行总裁魏德曼也将出席。

巴黎--欧洲货币与金融论坛(SUERF)与法国央行联合举办“欧洲金融重建”会议。演讲人包括：美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治、法国央行总裁诺亚、奥地利央行总裁诺沃特尼和意大利央行总裁维斯科。

斯洛文尼亚PORTOROZ--斯洛文尼亚央行总裁Bostjan Jazbec在一商业会议上讲话(1230)。

11月23日(六)

柏林--欧洲央行执委亚斯穆森参加南德日报组织的会议，参加题为“我们该怎么改革欧洲金融体系和银行”的辩论(1145)。

11月25日(一)

东京--日本央行总裁黑田东彦、欧洲央行决策官员诺亚和科尔在欧元区国际论坛(Europlace International Forum)上讲话。

东京--日本央行公布10月货币政策会议记录(2350)。

悉尼--澳洲央行副总裁洛威在新南威尔士大学收入和财富研究国际协会主办的会议上发表主旨演讲(2215)。

马德里--西班牙央行总裁林德在金融市场协会组织的2013年金融会议上讲话(1245)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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