港报财经评论：改革短期难免有阵痛--信报11月18日

改革短期难免有阵痛/习广思 美股高位调极不下，皆因资金、政策、经济条件均利好美股。“新债王”Jeffrey Gundlach说，美股是唯一仅余可投资的项目，但他未必会再加码，因为不喜欢高追，而他现正密切留意的是日股。这番话说明了金融世界投资无门的现实。资产逐样见顶，例如债券与黄金，但在波动之中总有获利机会。“新债王”在美债大跌时亦有买债，但为何美股是唯一可玩的游戏，那是因为美股势头最强。

美股续创新高，不少人像“新债王”一样，不想高追，但想趁大调整买货的人愈多，股市大挫的机会就愈细。无疑此刻入市买美股是高追行为，但在资金、政策、经济三大条件未有重大改变前，只怕投资者越迟买，美股却越贵。资金方面，环球资金持续流向美股，摩根大通临近年底，还把标普500目标水平上调至1,825点，即有1.5%潜在升幅，这不过是要告诉客户，该行继续看好美股。 政策方面，联储局宽松政策未变，明年退市或有震荡，但长期低息将继续利好美股。经济方面，复苏步伐虽然放缓，但不冷不热的经济环境最利美股，因为温和增长不会令宽松政策改变。至于日股，再重温一下背景。去年第四季“安倍经济学”出现，日本政府打算推出量宽政策刺激经济增长，日圆狂贬，日股暴升，最为关键的因素是外资涌入，尤其是对冲基金。Gundlach说，日股经过数次整固后，很大机会突破再上升，他至今仍持有日股。事实上，日股在过去半年整固，但未见资金大规模撤退。日经上周五突破15,000点，真正阻力是5月高位15,706点。 但是，日本经济仍然低迷，安倍第三枝箭效力有限，上周公布的GDP增长虽然高于预期、9月核心通胀按年升0.7%，惟消费者信心下跌。路透调查显示，近90%日企对央行要达到2%通胀看法悲观，在这样的背景下，日股凭什么再升？股票升跌要靠经济及企业盈利支持，但对日股来说，资金才是决定性因素，背后亦需要量宽政策支持。日本经济持续低迷，如果日本政府有决心刺激通胀，正如“新债王”所讲，必须要推另一轮政策来刺激增长，这正是日股近期酝酿突破的原因。 至于中港股市，上周三中全会《公报》令市场失望，恒指一度急挫400点，上周五公布的《决定》披露了更多改革细节，市场气氛好转，改革力度亦较市场预期大。《决定》中有多项细节值得留意，依照国务院总理李克强的路线，要简政放权，改革行政审批制度，同时把打贪反腐升级，要解决“形象工程”、“政绩工程”等问题，这些都是针对地方政府。其次是落实金融监管改革措施，加快推进利率市场化，加快实现人民币资本项目可兑换，且有不少篇幅提及自贸区。(B02)

美元再转强可能性大/苏子 上周欧罗兑美元虽然一如所料般成功止跌回升，而且在成功稳守100天SMA支持，因前周欧洲央行意外地宣布减息四分一厘，失守的上升支持线亦可以失而复得，并且更有三个交易日保持在10天SMA以上收市，故技术上看自1.3832高位开始的下跌浪应已告一段落，本周应可承接上周的良好反弹势头进一步展开更有力的升浪；但由于上周三欧罗兑美元以近全日高位收市后，翌日却未能以单边市形式一举突破1.35心理关口，出现应急升却不升的不利讯号。即使上周五可以再创一周新高及突破1.35心理关口，可惜破位后仅高见1.3505便乏力再升，反映在1.35心理关口附近的沽压极为巨大。 由于1.35心理关口刚好为近期跌幅38.2%反弹目标，故只要本周早段汇价仍乏力突破收市，相信市场上众多看淡者将再大举入市抛售欧罗兑美元，从而令到汇价未必能在本周进一步上升之余，更有可能完全抹去上周的所有升幅，使到已经好转的技术走势再次转坏！原先预期，联储局副主席耶伦上周四在听证会上如此毫无保留的鸽派作风，应可令美元在上周四及五出现巨大的抛售压力，而欧罗兑美元亦可因此轻易上破1.35心理关口及挑战本月6日的1.3545高位阻力。 但结果却是，美元的抛售压力未有原先预期般严峻，美元兑日圆更于上周意外地成功突破100心理关口收市，市场的炒作重点正落在美国目前的基本因素远较欧罗区及日本为佳，故宁把资金继续大举押注在基本面较佳的美元身上。因此，倘若本周早段欧罗兑美元仍未能继续走高向上作出重大突破，料随后美元再次转强的可能性甚大。若本周美元可以不跌反升，宜留意会否触发欧罗兑日圆的拆仓盘大举入市，使到欧罗兑日圆下跌的同时，日圆汇价却与美元一同走高，并使到美元兑日圆无力升破9月8日的100.61高位，而且更明显返回99.8重要短线支持位以下波动。若真的出现此情况，料美元兑日圆将正式回复上落市的走势。(B10)

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