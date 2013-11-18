港报财经评论：市场虽亢奋，国指未突破--经济日报11月18日

市场虽亢奋，国指未突破/余少文 中国内地股市昨日强势走高，加上美国收水日期可能进一步延后，带动国企指数急升，但要放量升破10,830点才能摆脱过去两个月的上落走势。A股显着造好，沪深300指数升2%，收2,350点；上证综合指数升1.7%，报2,135点。国企指数升311点或3%，收报10,702点，是八个星期以来最高收市价，成交额升至两个月来最多的186亿港元，74%主板H股造好，40只成分股更全线上升。红筹指数升83点或1.95，收报4,514点，成交额只有45亿港元。

大市过去两个月上落走势，后市可升可跌，但对短期走势是偏淡，国指昨日走势确实出乎预期，但全周走势甚为波动，周一先急升，周二、三下挫，完全消除周一升幅，但周四、五回升，又抵销先前两日跌幅之余，再重上俗称牛熊分界线的250天平均线，进一步逼近9月高位10,830点。若指数能放量升破这高位，可维持今年6月回升所形成的一浪高于一浪走势。 虽然美国联储局“候任主席”耶伦表示退市太急太迟均危险，暗示缓收水，但股民应该知道，美国收水是时间问题，一旦开始加息或预期加息，美股是位高势危，打个喷嚏，也可以令港股急挫。至于中国经济能否撑住港股，目前是未知数，因为市场在炒作三中全会的改革细则短期出台，这个憧憬是支持大市今日走高原因之一。但不少股民早前看淡大市，大市不跌反升，目前又看好后市，若然升市因素再吸引原本观望的股民也入市，反而担心大市会先急升后急挫，出现震荡走势。

实际上，国指虽升，又重上牛熊线，但未摆脱过去两个多月的上落走势，即在10,100点至10,800点区间上落，加上指数过去数周走势是周跌周升，故股民昨日亢奋之余，也要做好保护措施，防止下周又跌！至于昨日领涨是内银股，国指成分股更全数上升，是过去两个多月的上落走势中首次出现，兼且成交急增，似乎显示后市可以转强。 内银股虽强，或可继续领涨，但对内银股盈利前景，仍然维持单位数增长的看法，吸引力在于高息、低PE和低PB，尽管现水平可以吸纳，但总希望可以跌多点才入市。因为商业银行首三季不良贷款余额和不良贷款率持续上升，料双升会持续到明年；而九行首三季净息差普遍收窄，表现不及商业银行整体净息差的扩张走势，加上中国加快利率市场化的步伐未变，预期内银股未来两年净息差颇大机会继续收窄，要看内银股能否透过增加贷款规模来抵销净息差收窄的影响，又或积极扩展非利息业务来抵销利息收入增长放缓的影响。(B03)

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