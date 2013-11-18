法国财政：预算部长预计2013年税收将减少55亿欧元，因经济成长疲弱

欧元债市：公债收益率徘徊在近数周低位，投资人考量欧美货币政策前景
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
路透巴黎11月17日 - 法国预算部长Bernard Cazeneuve周日表示，疲弱的经济成长将导致2013年税收收入减少55亿欧元(74.1亿美元)。
“据我们计算，增值税收入会减少10亿欧元，公司税收入减少40亿欧元，这类税收对经济周期非常敏感，”Cazeneuve在BFM电视上说。
他补充称，个人所得税亦料减少5亿欧元，但由于个人所得税是基于2012年的收入，所以预算部门尚不确定是什么导致了该项税收的减少。
Cazeneuve还表示，法国财政部在继续打击逃税，拟在2014年挽回价值20亿欧元的税收收入，其中一半来自个人，一半来自企业。(完) (编译 侯向明；审校 徐文焰)
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。