法国财政：预算部长预计2013年税收将减少55亿欧元，因经济成长疲弱

路透巴黎11月17日 - 法国预算部长Bernard Cazeneuve周日表示，疲弱的经济成长将导致2013年税收收入减少55亿欧元(74.1亿美元)。

“据我们计算，增值税收入会减少10亿欧元，公司税收入减少40亿欧元，这类税收对经济周期非常敏感，”Cazeneuve在BFM电视上说。

他补充称，个人所得税亦料减少5亿欧元，但由于个人所得税是基于2012年的收入，所以预算部门尚不确定是什么导致了该项税收的减少。

Cazeneuve还表示，法国财政部在继续打击逃税，拟在2014年挽回价值20亿欧元的税收收入，其中一半来自个人，一半来自企业。(完) (编译 侯向明；审校 徐文焰)