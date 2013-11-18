意大利财政：不会出台更多预算举措，但应加速削减公共支出--经济部长

欧元债市：公债收益率徘徊在近数周低位，投资人考量欧美货币政策前景
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
路透米兰11月17日 - 意大利经济财政部部长萨柯曼尼周日表示，没有采取更多预算举措的必要，但指出应加速削减公共支出，此前欧盟执委会批评该国政府的预算草案。
萨柯曼尼在访谈中对意大利晚邮报称，“不会出台更多预算举措，也不会被迫研究补充性措施。”
“我相信，现在正进行的支出评估预计将节省下的资金中，将有更大比例提前到2014年实现，”该报引述他的话称。
萨柯曼尼称，支出审查料将在三年时间内削减相当于意大利国内生产总值(GDP)1-2%的公共支出。(完) (编译 石冠兰 审校 徐文焰)
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。