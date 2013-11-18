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债券 | 2013年 11月 18日 星期一 10:07 BJT

意大利财政：不会出台更多预算举措，但应加速削减公共支出--经济部长

路透米兰11月17日 - 意大利经济财政部部长萨柯曼尼周日表示，没有采取更多预算举措的必要，但指出应加速削减公共支出，此前欧盟执委会批评该国政府的预算草案。

萨柯曼尼在访谈中对意大利晚邮报称，“不会出台更多预算举措，也不会被迫研究补充性措施。”

“我相信，现在正进行的支出评估预计将节省下的资金中，将有更大比例提前到2014年实现，”该报引述他的话称。

萨柯曼尼称，支出审查料将在三年时间内削减相当于意大利国内生产总值(GDP)1-2%的公共支出。(完) (编译 石冠兰 审校 徐文焰)
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