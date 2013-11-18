英国经济：英央行不能对通胀预期的变化视若无睹--MPC委员威尔

路透伦敦11月15日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)周五表示，英央行不能对通胀预期上升视若无睹，在英国经济的所有闲置产能用尽前，可能需要升息。

威尔称，新的前瞻性指引计划意味着英央行在衡量通胀预期时要比以往更加严格。英央行8月推出前瞻性指引计划，威尔是当时唯一持反对意见的央行官员。

威尔表示，“我们不能在数据显示通胀预期明显变化时，让外界以为我们故意对此视而不见，我们不能冒这样的风险。”

他称，一系列调查显示，通胀预期已平均上升0.15个百分点，英央行正努力推出一项可以衡量物价预期变化所具经济意义的指标。

“这一指标若变化0.5个百分点，我会认为极为重要。实际上，如果物价预期变化多达0.25个百分点，我就会非常担心。”他称。

威尔称，英央行指标利率“非常低”，如果英国经济成长率快于英央行预估，他不会感到意外。

他说，如果失业率下降比英央行预估中值要快得多，“我们就要考虑是否在太长时间内维持利率在过低水准。”

“即使通胀接近目标，在经济中的闲置产能用尽前一直维持利率在目前水准，也是不太合适的。”(完)