更新版 1-中国房地产：10月70个大中城市房价同比涨幅升至纪录高位，但涨势趋缓

* 10月全国房价同比涨9.6%，涨幅创纪录高位

* 环比17连涨但涨幅缩窄

* 房地产政策前景进一步明确

* 未来房价涨势料能趋缓 (新增更多评论和数据细节)

路透北京11月18日 - 中国房地产市场在“银十”保持了一定热度，70个大中城市10月房价同比涨幅创下纪录高位，不过环比涨幅收窄，加之对房地产政策的预期在中共十八届三中全会后更趋稳定，预示着未来中国楼市的涨势有望放缓。

周五晚公布的三中全会深化改革的决定涉及房地产市场的内容不多，但业界多认为，推进市场化改革，建立城乡统一的建设用地市场，加快房地产税立法并适时推进改革等内容，意味着中国房地产市场未来发展将更为健康持续。

路透根据统计局数据测算，10月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升9.6%，为连续第10个月上升，年内涨幅逐月扩大；环比则连续17个月上涨，涨幅则从9月的0.7%缩小至0.6%。（浏览房价图表，点选 link.reuters.com/ruh74v ）

对于同比涨幅升至高位，国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读称，这与去年同比基数相对较低有一定关系。初步测算，去年10月份70个大中城市新建商品住宅同比价格下降1.1%。另外，城市之间房价变动仍是差异较大，同比价格上涨较多的，仍主要集中在一线城市和少数二、三线城市，大部分城市房价同比涨幅总体平稳。

他指出，判断房价长期变动趋势还要参考定基指数的变化。北京、上海、广州、深圳等一线城市尽管今年近几个月新建商品住宅价格当年同比上涨较多，但从以2010年价格为100的定基指数看，三年来每年平均涨幅在7-8%左右。

数据显示，今年10月新建商品住宅环比和同比上涨的城市个数分别为65个和69个，一线城市和二、三线城市房价变动差异较大，同比最高涨幅为21.4%，但最低为下降1.5%。

环比涨幅则已连续两个月收窄。刘建伟表示，这与部分城市进一步强化调控政策有关。一方面，由于开发商看好“金九银十”这一传统销售旺季，力推新项目，市场供应量增加，一定程度上房价上涨的压力有所缓解。另一方面，一些城市对部分项目也进一步严格了房价的销售审批条件，房价环比涨幅受到了抑制。

10月的房地产销售和投资数据也显现趋缓的迹象。1-10月房地产投资增速降至19.2%，今年已连续三个月在20%下方，销售面积和销售额亦双双下滑。

而市场对房地产政策的预期也日趋稳定，普遍认为新一届领导层将在加快保障房建设的基础上，更多放手市场，减少行政干预。国家主席习近平日前表示，要构建以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系，千方百计增加住房供应，同时要把调节人民群众住房需求放在重要位置，倡导符合国情的住房消费模式。

房价（较上年同期变动，%）

10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 2013年1月 2012年12月 11月 10月

9.6 9.1 8.3 7.5 6.8 6 4.9 3.6 2.1 0.8 -0.04 -0.7 -1.1



(较上月变动，%)

0.6 0.7 0.8 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.1 0.68 0.36 0.3 0.05