离岸人民币：新疆伊犁州金融试点区已可进行跨境人民币融资等业务

路透北京11月20日 - 中国新疆伊犁州霍尔果斯国际边境合作中心，近期成为中国首个“境内关外”（国境内、海关外）离岸人民币金融业务试点区，区内试点企业可从事跨境人民币融资、跨境担保等各类业务。

消息人士引述央行文件内容对路透称，境外机构和区内的中方企业可分别在试点银行开立特殊标识的专用账户。用于人民币的缴存、跨境资金收付等业务。

境外机构开立的人民币银行结算账户（区内人民币NRA账户）除可开展普通NRA账户的业务，还可办理人民币现金缴存和支取业务、人民币跨境融资业务 、人民币跨境担保业务，试点银行并可为其提供人民币定期存款服务。

中心内中方企业可开立人民币境外融资专用账户，专门用于存放境外融入的人民币资金，用于中心内或境外项目建设、与非居民的贸易，不得用于办理人民币现金业务。

“试点银行应对区内NRA账户和人民币境外融资专用账户单独设账、单独统计、单独核算，与居民业务分账管理。”

伊犁州政府网站10月末报导称，农业银行新疆兵团分行已于9月10日为该试点区内的新疆东方劲秀贸易有限公司成功办理1,000万元人民币跨境融资。报导引述该行行长袁媛称，寻求利用境外代理行的人民币资金向客户发放贷款，既不占用银行规模，融资成本又相对较低，对企业和金融机构来说都有利。

该网站11月初并报导称，“鉴于合作中心特殊区域和管理模式，以及在合作中心设立银行机构后开办有关跨境人民币创新业务尚无经验可循，缺少相关制度安排，霍尔果斯经济开发区与伊犁州银监局、新疆银监局专报请示中国银监会争取政策支持，获得银监会先行先试许可。”

该报导并称，新疆银监局已批复工行新疆分行辖属清水河支行迁入合作中心营业并更名为中国工商银行霍尔果斯国际边境合作中心支行，批复农行、中行和建行新疆分行筹建霍尔果斯国际边境合作支行，已受理交行新疆分行筹建霍尔果斯国际边境合作支行的申请。

今年以来中国上海自贸区引爆了金融市场进一步开放的话题。在金融领域方面，上海自贸区将通过账户区隔构建独立金融环境，与境内其他市场有限隔离，与国际金融市场高度接轨，但目前还缺乏具体的实施细节。新疆试点或可为上海自贸区模式提供参照。

该办法于今年8月9日央行乌鲁木齐支行印发并生效。

**与周边国家货币逐步实现柜台挂牌兑换**

管理办法并称，区内试点银行“应在中心开展人民币对哈萨克斯坦坚戈柜台挂牌兑换业务，并逐步开展人民币对其他周边国家货币柜台挂牌兑换业务。”

“人民币自由兑换业务产生的头寸，试点银行可通过合作中心内中哈自由通道与哈萨克斯坦银行（含中资银行阿拉木图子行）建立平盘机制解决。”

同时，试点银行与境外银行的人民币现钞调运，由双方协商自主开展。试点银行与中方境内的人民币现钞调运，由试点银行按规定办理货币现钞出入中心手续。

该管理办法并未对该业务的限制做出规定，尚不清楚是否会在区内取消目前个人购汇年度总额每人每年等值5万美元的限制，当地市场人士对此回应也有不同说法。

一位某中资大行霍尔果斯分行营业厅人士对路透表示，目前当地对个人兑换坚戈和国内政策一样有额度限制，将来合作中心支行可以直接兑换坚戈，但具体情况还不好说。

但霍尔果斯国际边境合作中心一商贸中心招商负责人则对路透表示，目前银行相关业务全部获批，但离开展业务还有一段时间。由于合作区域是境内关外，个人届时可以去合作中心的银行兑换坚戈等外币用于贸易支付，确定不受额度限制。

截至发稿央行未对路透查询作出回应。