《独家新闻》RBS将把数十亿美元航运贷款转移到“坏账银行”--消息人士

欧元债市：公债收益率徘徊在近数周低位，投资人考量欧美货币政策前景
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
路透伦敦11月15日 - 知情人士称，部分国有化的苏格兰皇家银行(RBS) 正评估其航运贷款业务，并预计将从该投资组合中转移数十亿美元到新建立的内部“坏账银行”。
该行业消息人士称，RBS对航运相关业务的评估是作为新执行长Ross McEwan战略评估的一部分。该评估结果将于2月发布。
航运业正面临着数十年以来最糟糕的滑坡，也对投资者带来了沉重压力。船东在2007-2009年间预订了大量新船，正值全球经济遭遇1930年代以来的最大危机。
“(航运投资组合)一大部分将进入坏账银行，目的在于尽快将其出售，”一位消息人士称。
“他们肯定将退出若干投资，甚至包括优质贷款。对于小得多的银行来说，这也将占更小的比例...”
消息人士表示，预计有40-50亿美元的航运贷款将进入坏账银行，目前航运投资共计约160亿美元。
RBS周五拒绝对其航运业务置评。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。