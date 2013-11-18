《独家新闻》RBS将把数十亿美元航运贷款转移到“坏账银行”--消息人士

路透伦敦11月15日 - 知情人士称，部分国有化的苏格兰皇家银行(RBS) 正评估其航运贷款业务，并预计将从该投资组合中转移数十亿美元到新建立的内部“坏账银行”。

该行业消息人士称，RBS对航运相关业务的评估是作为新执行长Ross McEwan战略评估的一部分。该评估结果将于2月发布。

航运业正面临着数十年以来最糟糕的滑坡，也对投资者带来了沉重压力。船东在2007-2009年间预订了大量新船，正值全球经济遭遇1930年代以来的最大危机。

“(航运投资组合)一大部分将进入坏账银行，目的在于尽快将其出售，”一位消息人士称。

“他们肯定将退出若干投资，甚至包括优质贷款。对于小得多的银行来说，这也将占更小的比例...”

消息人士表示，预计有40-50亿美元的航运贷款将进入坏账银行，目前航运投资共计约160亿美元。