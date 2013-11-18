更新版 1-新债招标: 国开行铁路专项ABS中标利差落在上限，疲弱市况中需求惨淡

* 中标利差落在招标区间上限

* 投标倍数为1.1倍，亦处于低位

* 现券弱势对ABS需求造成一定影响

* 发行人强调主承销商及时履行余额包销义务 (新增更多评论和背景)

路透上海11月18日 - 在现券一二级市场持续走弱，债市深陷泥沼的背景下，中国国家开发银行 周一招标的铁路专项ABS(信贷资产支持证券)亦未能脱离弱势，中标利差落在区间上限，且投标倍数亦处于低位。

市场人士表示，当前市况下，机构对债券各种利空预期一定程度上波及ABS需求，对其关注的机构相对有限，而由于主承销商按照既定程序具有余额包销义务，则提供部分支撑。

业内人士周一透露，国开行稍早招标的今年第一期铁路专项信贷资产支持证券中标利差为-55BP，落在招标区间上限，投标量为84.1亿元人民币，投标倍数为1.1倍。

“大家都没怎么关注，(倒是)主承比较卖力，”一参与招标的承销团机构交易员表示，“投标量稍微超了点，不过都写了主承销商会及时余额包销”。

上海另一券商分析师亦表示，“对债券各种看空，都是没人要的节奏。”

而就在招标之前，发行人中信信托发布公告指出，为确保本期证券发行成功，发行人与主承销商已经签署《备忘录》，再次强调主承销商在招标过程中按照既定程序及时履行余额包销义务。

近期债券市场弱势连连，亦令多期金融债发行推迟发行或调整发行方案，国开行今日公告称，调整原定于周二(19日)增发今年第43-47期固息债的发债计划，改为周四(21日)发行，且仅发行一年期，三年期及五年期品种。

此次ABS发行总额80亿元人民币，加权平均期限为1.64年，全部为优先档，且为浮息品种，基准利率为一至三年期贷款利率，招标利差区间为-0.85%至-0.55%。

发起人国开行将持有该单ABS发行规模的5%作为信用风险自留；其余76亿元进行招标，采用单一利差(荷兰式)招标方式。

本期资产支持证券由中信信托担任发行人和受托人，国开证券为主承销商。采用双评级制，中诚信国际和中债资信对本期ABS的预定评级均为AAA。11月20日为分销、起息和缴款日，11月21日则为信托设立日。

此前，除大型商业银行外，政策性银行中只有国开行开展资产证券化业务较多，农发行等另外两家参与相对较少。

不过，农发行于9月25日发行了12.7431亿元ABS。其高管近日还表示，未来3年至5年该行可使用资产证券化规模将超过1,500亿元，已经获得人民银行批准下一轮试点额度200亿元。