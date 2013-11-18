《交易视点》SLF展期可能带来资金波动，IRS短端可能继续保持高位--广发银行

路透上海11月18日 - 中国广发银行发布最新银行间市场周报认为，本周市场消息面平静，资金状况将是影响市场的主要因素，Slf操作的连续性常常会影响资金状况。续发7年国债令市场充满忧虑；在极差的情绪下，机构做多动力很弱，预计市场会在弱市中波动。

本周可能进入震荡期，卖盘依然较多，但心态有所平和。建议继续回避债券。尤其是信用品种，目前信用利差过窄，其中aaa与金融债的信用利差只有30bp左右，所以建议减持信用品种。

**SLF展期可能带来波动**

上周，资金面前紧后松，公开市场操作并未出人意料。资金收紧成为影响市场的主要因素，三中全会的相关政策并未带来明显影响，利率债收益率大幅上行15-20bp。债券供给方面被迫有所收敛，福娃债发行量大幅减少。

另外，关于同业存单等新业务的猜测也推动市场利率上行。IRS利率受到资金面的影响，曲线平坦化，利率上行10到15bp。总体来看，市场在通过高负债追求高资产的循环中运行，低收益的利率品首先受到挤压，机构交易情绪很差，加上供给压力不减，导致收益率持续上行。

上周R007周末一下飙升至5.30%以上。资金面非常不稳定，央行虽然有逆回购，但其明显不想通过公开市场操作干预资金面。SLF这类操作手段存在很多不确定因素，这不利于资金面走向宽松.

具体来看，延续上周末资金面收紧，R007将升至4.50%以上，资金相对较紧。逆回购预计会继续保持7天期限，14天继续暂停。另外值得注意的是SLF展期带来资金面波动。

判断，资金对债券的影响偏负面，上周燃起的一点做多信心迅速消散，重新振作需要消息或资金有利好刺激。不过在同业存单（CD）即将推出的预期下，负债成本的提高会起到负面作用。受到上述因素的影响，IRS走势还有上行的动力，而且曲线有平坦的趋势，及资金面的影响更大。

当然，我们依然认为这种情况下不要继续追高支付固定利率。毕竟考虑到央行的调控思路，未来R007将被控制在一个合理水平。所以IRS疯狂时，不宜跟风加仓。我们推荐收取IRS固定利率。债券则继续回避，尤其是信用品种，目前信用利差过窄，其中aaa与金融债的信用利差只有30bp左右，所以建议减持信用品种。

**IRS短端可能继续保持高位**

上周债市收益率单边上涨，幅度超过15bp，市场的悲观情绪继续发酵。续发7年国债作为重要的重定价时点，令市场充满压力，最终本次发行边际达到4.51%。福娃债只保留1年品种，新增6个月品种，很明显想利用当时相对较低的回购利率。不过福娃发过了，但1年农发却不幸流标，可见市场情绪极其悲观。

上周IRS利率大幅上行，主要原因是各种预期、债市萎靡和周末资金利率突然上涨。曲线明显平坦化，市场对资金面的紧缩预期再起。

本周，根据上文分析，资金面依然不太稳定，R007会从高点逐步回落，但很可能大幅高于4.0%。债市的情绪预计比较低落，IRS短端可能继续保持高位，我们推荐本周可以继续收取固定利率.（完）