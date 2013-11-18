重发-《热点透视》“安倍卖权”将长期提振日本股市

(重发以统一内文人名译法)

撰稿 Peter Thal Larsen；编译 朱晓军/李爽

路透香港11月18日 - 向“贝南克卖权”(Bernanke Put)道别，并欢迎安倍晋三的版本吧。美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克以支撑债市闻名，而日本首相的改革则旨在推高股价。

市场对“安倍经济学”的初期热情引发了股市大涨。虽然股市在最近几个月停滞不前，但自安倍晋三去年12月大选胜利以来，日本主要股指已经上涨了55%。迄今为止，大部分买盘都来自海外：截至去年底，按市值计，外国投资者在日本股市中占有将近30%的份额。但是我们有充分理由相信这一局面将会改变。

首先是散户投资者。在9月底，日本储户获准可以从明年1月起开立新的免税投资账户。已有逾300万人注册参与这一计划，他们可以在一年中免税投资最高达100万日圆(约1万美元)。

这一规模将会很大：日本野村总合研究所预计，多达10%的合格投资者--相当于1,000万人--会开立免税投资账户。让我们假设他们全都以最大限额投入，并按照目前的散户投资权重，将23%的投资额投入日本股市。那样的话，据野村估计，小型投资者将在未来五年向股市注入11.5万亿(兆)日圆。这相当于整个日本股市在10月底市值的近3%。

实际数字可能比这要小。并非所有投资者都将以最大限额投入，而且流入免税账户的部分资金将来自现有的股市投资。尽管如此，在这个人们已经习惯通过现金或政府公债来储蓄的国度，新帐户仍有望重新点燃人们对股市的热情。

日本处于沉睡状态的养老基金也适用于这一逻辑。数年来，日本的养老基金一直采用买入政府公债的办法来应对通缩。但若通胀上升，其持仓的公债价值将受到冲击。这就是安倍任命的委员会本月稍晚料将敦促养老金增加股市配置的原因。

而且这种转变可能意义重大。日本政府养老金投资基金(GPIF)资产规模达121万亿(兆)日圆，目前仅有15%投资于国内股市。如果把这一比例提升，假如提高到25%，那就意味着新增12万亿日圆资金进入日本股市。规模较小的公共基金也可能照做。

如果企业获利状况不继续改善，单靠大量资金投入也不会支撑股价。尽管日本多数企业第三季获利都上升，但索尼 、日产 等企业最近发布获利预警，提醒大家日本一些具有高知名度的企业仍面临很大的困难。

创立一个新的股指，根据获利能力选择其成分股，这可能还会提升企业表现。该指数将于1月推出，根据股东权益报酬率(ROE)等标准来选择400家成分股。传统上日本企业更重视规模，而非给股东创造的价值，因此这将是一个巨大改变。野村日本策略师Hiromichi Tamura认为，GPIF等基金可能决定追踪这一新的股指。这将给公司管理层构成压力，要求其提高资本运用效率。

对股市的投资热情取决于安倍的改革。如有任何迹象显示安倍经济学衰弱无力，将促使国内外投资者都紧急买回避险的债券。但若真出现这种情况，还有一个支撑来源：日本央行。该央行已经买入很多政府公债，若其公布提高资产购买的计划，或许意味着买入股票基金，甚或某些个股。这并非那么不可思议的事：日本央行已经每年向上市交易基金额外投入1万亿日圆。所有这些迹象表明，未来会出台针对日本股市的“安倍卖权”。

* 注：“贝南克卖权(Bernanke Put)”沿用了格林斯潘担任美联储主席时的"格林斯潘卖权"(Greenspan Put)一词的用法，意指只要市场低迷不振，美联储就会释出更多货币增加市场流动性，投资人如同持有可于特定期间以特定执行价卖出的卖权。(完) (译文审校 隋芬)