台湾货币市场：短率续处区间低位，下周跨月资金料供应无虞

* 银行间资金仍显宽裕

* 短率续处区间低位

* 票券商提前调度跨年资金

记者 詹静宜

路透台北11月18日 - 台湾银行间短率周一续处低位。银行资金调度人士指出，趁着目前整体市场资金宽裕、短率持在既有区间低位，部分票券商提前调度跨年资金，下周跨月资金料供应无虞。

他们并表示，尽管中华电信 、台湾大哥大 等第四代行动通讯得标标金陆续入库，迄今对银行体系资金仍未造成任何紧缩影响，银行间资金水位依旧偏高，然银行间拆款需求不振，只能靠短票消化资金，并多仰赖央行冲销当日银行间隔夜拆款过剩资金。

〞上周四就一直多钱多到现在，〞一家小型民营银行资调人士称。

另有票券业者认为，由于今年台湾经济景气欠佳，银行间放款需求减缓，垫高银行间资金水位，今年已提早调度跨年资金，以避掉年底资金紧缩效应的影响。

本地时间12:10时：

**台币兑美元 走升6.5分报29.555。

**台股 涨0.22%，报8,194.69点；成交量 463.05亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.387%。今日区间暂在0.387-0.388%，上日收在0.295-0.40%；一周拆款利率在0.388-0.45%，上日在0.380-0.430%。

**上半周发票量偏少**

短票市场方面，一位大型票券商交易员表示，周一至周三发票量都偏少，今日短票成交利率持平在既有区间，目前对有意发票的客户都建议发行跨年短票，以降低年底的资金压力，已有一成原先落点12月的短票调到1月，预计可将三成落点年底的短票调到跨年，料12月短票利率可望持稳区间低位。

“今年比较宽松，所以提早调跨年资金!”上述票券商资金调度人士说。

一大型金融机构资调人士表示，目前比较能接受落点在年内的短票，除非跨年短票量供给量能增加，不然很难接受跨年短票。

今日银行间30天期短票利率主要交投区间在0.61-0.63%，与上日同。另有大型票券商报价两个月天期短票利率为0.62%、三个月短票利率则为0.63%，成交量最多落在两个月天期短票。

此外，台电周一标售155天期短期票券40亿台币，得标利率0.768-0.773%，交易商认为，得标利率持续维持在低档不变。

今日存单到期金额为6,798.7亿台币。本周存单到期总额为1兆(万亿)7,613.5亿台币，余日落点分别为周二4,218亿，周三1,654.2亿，周四4,027.9亿以及周五914.7亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后上周五超额准备为87亿台币，累计至周日超额准备为780亿，加计前期1%的超额准备为2,090亿台币。

**RP利率持稳**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率周一大致持稳。资金调度人士指出，虽然上周五有大型证券商率先下调短天期的公债与公司债RP利率，不过尚未引发其他业者跟进。市场资金充裕依旧，多数客户愿意接受跨月的落点安排。

证券商表示，资金还是持续流入RP市场找券，尤其是投信在申购款增加压力下，找券标的从公司债逐渐移转到公债。依照目前的资金水位观察，预料下周的月底效应将会相当轻微。

〞客户大部分可以做跨月，仍有去化的需求。〞一证券商交易员说。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%，部分低至0.57%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-69%，落点在月内已部分低至0.67%。

议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%；约两周天期公司债RP利率交投主要在0.58-0.59%，区间大致同于上日。