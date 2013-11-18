《Russell专栏》改革方案将延续中国商品需求荣景，加大供应竞争

这几乎不会给全球煤矿厂商带来利好，因为中国国内价格较低，且其努力控制煤炭利用以降低污染。

该改革计划的另一要点是，允许增强与大型国有企业之间的竞争，以及促成更多合资企业的诞生。

这可能松动中石油、中石化等能源巨头对市场的把控，理论上讲应提高中国市场的效率。

更高效的市场实际可能藉由降低补贴、减少浪费和增加竞争来减缓需求的增长，但主要效应应是使市场对价格更加敏感。

比如，中东地区的紧张局势升级导致油价急涨，这应比以往更迅速地促使中国进口下降。

改革计划还有一点就是，承诺进行金融改革，暗示人民币完全可兑换。

这使得中国有可能能够建立起与其能源需求状况更加匹配的商品定价指标，以石油为例，这将给布兰特和美国原油合约的全球主导地位带来挑战。

最后，决议的这60个要点如何实施还需拭目以待，其效果很大程度上取决于细节。

目前中国的领导层似乎在认真考虑推动经济市场化程度，使其向内需型经济转型，而对于商品市场更重要的是，工业化和城镇化发展道路仍是一个漫长的过程。(完)