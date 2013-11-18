香港数据：8-10月失业率为3.3%，劳工市场保持稳健

标题新闻：美国总统特朗普称如果中国在解决朝鲜核问题上不提供帮助，他准备采取单边行动
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路透香港11月18日 - 香港政府周一公布，8-10月的失业率为3.3%，继续持平；就业不足率亦维持于1.5%的水平。
劳工及福利局局长张建宗称，受惠于本地需求强韧，劳工市场保持稳健。尽管总就业人数在8-10月继续轻微下降，但按年比较仍然录得2.6%的增幅。由于暑假后劳动人口较上一个期间下跌的幅度比总就业人数更大，失业人数续见减少至130,100人。经季节性因素调整的失业率维持于3.3%的低水平。
短期展望方面，张建宗说，“劳工需求可望在临近节庆期间保持强劲，因而有利劳工市场的短期表现。然而，先进经济体的复苏步伐未稳，以及美国货币政策和财政问题所衍生的变数，仍然困扰全球经济。”
失业率(%) 就业不足率(%)
*13年8-10月 3.3 1.5
13年7-9月 3.3 1.5
13年6-8月 3.3 1.5
13年5-7月 3.3 1.5
13年4-6月 3.3 1.6
13年3-5月 3.4 1.6
13年2-4月 3.5 1.6
13年1-3月 3.5 1.6
12年12-13年2月 3.4 1.5
12年11-13年1月 3.4 1.6
12年10-12月 3.3 1.5
12年9-11月 3.4 1.4
12年8-10月 3.4 1.5
注： *初步数据。（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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路透纽约/伦敦4月6日 - 原糖期货周四创下2月底来最大单日涨幅， 受助于回补空头和对欧洲及印度需求的预期。可可下跌，阿拉比卡咖啡小 幅上涨。 5月原糖期货 收涨0.35美分，或2.17%，报每磅16.45美分，从 周三触及的11个月低位反弹，因回补空头和需求预期。 “上日价格下跌，引发今日的买兴，”Price Futures Group副总裁J ack Scoville说。 市场对印度原糖进口的预期介乎50-150万吨，交易员说，他们不排除 印度在今年稍后进一步进口。 5月白糖期货 收涨9.40美分，或2.02%，报每吨473.6美元，交 易员说，在合约将在4月13日到期前，市场更活跃。 5月纽约可可 收跌23美元，或1.09%，报每吨2,090美元。5月 伦敦可可 收跌20英镑，或1.18%，报每吨1,671英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收高0.45美分，或0.33%，报每磅1.3775美元 。5月
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