版本:
中国
货币新闻 | 2013年 11月 18日 星期一 16:54 BJT

香港数据：8-10月失业率为3.3%，劳工市场保持稳健

路透香港11月18日 - 香港政府周一公布，8-10月的失业率为3.3%，继续持平；就业不足率亦维持于1.5%的水平。

劳工及福利局局长张建宗称，受惠于本地需求强韧，劳工市场保持稳健。尽管总就业人数在8-10月继续轻微下降，但按年比较仍然录得2.6%的增幅。由于暑假后劳动人口较上一个期间下跌的幅度比总就业人数更大，失业人数续见减少至130,100人。经季节性因素调整的失业率维持于3.3%的低水平。

　　短期展望方面，张建宗说，“劳工需求可望在临近节庆期间保持强劲，因而有利劳工市场的短期表现。然而，先进经济体的复苏步伐未稳，以及美国货币政策和财政问题所衍生的变数，仍然困扰全球经济。”

失业率(%) 就业不足率(%)

*13年8-10月 3.3 1.5

13年7-9月 3.3 1.5

13年6-8月　　　　 3.3 1.5

13年5-7月 3.3 1.5

13年4-6月 3.3 1.6

13年3-5月 3.4 1.6

13年2-4月 3.5 1.6

13年1-3月 3.5 1.6

12年12-13年2月 3.4 1.5

12年11-13年1月 3.4 1.6

12年10-12月 3.3 1.5

12年9-11月 3.4 1.4

12年8-10月 3.4 1.5

注： *初步数据。（完）

浏览香港数据相关新闻，请点选

浏览相关网站，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐