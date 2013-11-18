《交易视点》中国货币条件将维持中性偏紧局面--中信证券

路透北京11月18日 - 中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，短期内经济大概率将平稳运行；通胀在11-12月份温和可控，但明年仍有上行压力，因此货币政策中性略收紧的局面将延续，债市收益率的下行空间有限。加上本周利率债仍有一定供给量，市场悲观情绪将延续。

具体到策略方面，建议交易型机构谨慎观望为宜，对配置型机构而言，目前金融债收益率具备较好的配置价值，建议关注。

**货币条件中性趋紧**

10月份M1同比增速为8.9%，与9月份持平，M2同比增速为14.3%，从环比来看，季调后M1和M2的环比折年率均较9月份大幅下滑，显示短期来看货币条件有所恶化。

从贷款来看，10月份新增人民币贷款仅有5,061亿元人民币，显着低于9月份7,870亿元的规模，与去年同期大致持平，其中，企业的中长期贷款大幅下降，显示贷款对实体经济的支持力度有所下降。

从社会融资总规模的统计来看，10月份社会融资总规模为8,564亿元，较上月少增约5,500亿元，较去年同期少增4,300亿元，各融资分项的新增规模均有不同程度下滑。

总体来看，新增信贷的季节性缩量、季调后下滑的的货币增速以及明显下降的社会融资规模显示降杠杆趋势仍在延续，10月份货币条件呈收紧态势。

由于全年完成增长目标基本没有悬念，而通胀水平可能将持续在3%以上的平台上运行，我们认为货币政策中性收紧的态度将维持一段时间，预计11月份新增信贷规模在5,500亿元左右。

**市场研判和投资策略**

受央行继续停发14天逆回购，加上3个月国库现金定存招标利率达到6%等因素影响，市场对于资金面的预期再度恶化，资金利率大幅上扬至高位，市场悲观情绪延续，加上一级供给对二级市场继续形成压力，利率产品收益率普遍大幅上扬。

从未来趋势看，最近基本面处于数据真空期，但短期内经济大概率将平稳运行；通胀在11-12月份温和可控，但明年仍有上行压力，因此货币政策中性略收紧的局面将延续，央行仍将通过公开市场操作维持中性偏高的资金利率水平，收益率的下行空间有限。

整体来看，基本面、政策面和资金面暂时没有利好债市的信号，加上本周利率债仍有一定供给量，市场的悲观情绪将延续。

具体到策略方面，建议交易型机构谨慎观望为宜，对配置型机构而言，目前金融债收益率具备较好的配置价值，建议关注。 (完)