《路透简报》--本周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(11月18日-22日)中国重要财经新闻标题： **经济/政策** --中国总理李克强表示，中国经济下半年以来企稳并改善，并对中国完成今年主要经济目 标充满信心。 --中国国务院常务会议称，将建立不动产登记信息管理基础平台，实现不动产审批、交易 和登记信息在有关部门间依法依规互通共享。推动建立不动产登记信息依法公开查询系统， 保证不动产交易安全。 --中国国务院副总理汪洋撰文指出，壮大和发展服务业需要进一步深化改革、扩大开放。 服务业不仅要对外开放，也要对内开放。 --中国商务部发言人沈丹阳称，未来两个月甚至更长时间，中国的外贸行业面临持续的多 方面困难，完成今年全年外贸增长8%的目标有困难，但不是没可能。 --受新出口订单等拖累，汇丰11月中国制造业PMI初值从七个月高位滑落，预示今年四季 度经济增长势头可能会有所减弱。 --人民日报报导引述中国财政部部长楼继伟称，中国将加快房产税立法和改革步伐，减少 房产建设和交易环节税费，清费立税，增加房产保有环节的税收。 --中国1-10月国有企业累计实现利润同比增长10.1%，较1-9月增速10.5%略降，其中地方 国企利润同比年内首次收跌转升。 --中国国家发改委网站发布新闻稿引述产业协调司官员称，根据统计局调查，今年上半年 全国工业产能利用率为78%，是2009年第四季度以来的最低点。 --新华网报导引述国家统计局副局长许宪春称，中国正在根据国际新标准和国内新情况， 对现行的国民经济核算体系进行修订，其中包括将土地承包经营权流转收入计入财产收入等 内容。 --中国证券报报导，实行股权激励与组建国资运营公司或国资投资公司将成为新一轮国资 国企改革重点举措。特大型国企有望先改组为国资投资公司，股权多元化国企有望先行尝试 股权激励。 --中国房地产市场在“银十”保持了一定热度，70个大中城市10月房价同比涨幅创下纪录 高位，不过环比涨幅收窄，加之对房地产政策的预期在中共十八届三中全会后更趋稳定，预 示着未来中国楼市的涨势有望放缓。 --在北京召开的第十六次中国欧盟领导人会晤提出，启动并推进投资协定谈判进程，通过 平等对话和友好协商妥善处理分歧，力争到2020年双边贸易额达到1万亿美元。 ========================================================================== **金融/证券/保险** --中国人民银行行长周小川称，要进一步发挥市场汇率的作用，央行将基本退出常态式外 汇市场干预，建立以市场供求为基础、有管理的浮动汇率制度，并有序扩大人民币汇率浮动 区间，加快实现人民币资本项目可兑换。 --中国央行行长周小川表示，中期而言将在全面实现利率市场化，健全市场化利率宏观调 控机制。而近中期，注重培育形成较为完善的市场利率体系，完善央行利率调控框架和利率 传导机制。 --周小川表示，要健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，完善国债发行，优化国债期 限结构；进一步丰富投资者类型，完善债券做市支持机制，提高市场流动性；降低以买入并 持有到期为主要目的的银行与保险机构等投资者的比重，增加交易需求。 --中国国家外汇管理局局长易纲近日称，中国目前的外汇储备已经超过3.7万亿美元，继 续积累外汇储备的边际成本大于边际效益。 --上海期货交易所理事长杨迈军表示，上期所将在今年年内做好原油期货上市的准备工作 。同时公布的最新设计草案显示，“中国版”原油期货的交易标的为中质含硫原油，计价货 币为人民币。 --上海证券报报导称，在A股市场并购重组渐入佳境状态下，中国证券监管部门拟推出多 项举措支持上市公司通过并购重组做强做大，例如简化审批，改革交易定价机制，允许财务 顾问提供过桥融资等。 --中国三中全会改革决定中有关证券市场发展方向引起在投资界热议后，证监会主席肖钢 作出部分回应。他说，未来的股票注册制改革并不意味着监管会放松，且目前推出国际板的 条件仍不成熟。 --中央财经领导小组办公室巡视员方星海称，明年某个时候，一两家中小型的银行发生挤 提、倒闭的可能性很大，央行和银监会应做好处置预案，及时应对，避免风险扩散到整个系 统。 --中国主权财富基金--中国投资有限责任公司 总经理高西庆称，目前该公司在全 球范围内对资源领域的投资仅占总投资额的约10%，对单一公司的投资一般都控制在总股份 的10%以内。 --美国财政部最新数据显示，今年9月中国净增持美国国债257亿美元；截止9月末，中国 持有的美国国债为12,938亿美元，高于8月修正后的12,681亿美元；中国仍是美国国债的全 球最大单一持有国。 --国际清算银行(BIS)公布的最新数据显示，10月人民币实际有效汇率指数为116.26，较9月 环比下降1.18，贬值约1%。今年以来该指数累计升值5.6%。 --中国银行间市场交易商协会公告称，将启动建立非金融企业债务融资工具主承销商分层 机制，主承销商分为A类主承销商和B类主承销商，同时并试点启动承销类会员（地方性银行 类）参与B类主承销业务的市场评价工作。 --中国证券报报导称，最新发布的中国网络支付安全白皮书预计3-5年内中国网络支付交 易规模至少还有六倍增长，将达到20万亿元人民币以上。其中，移动支付呈现爆发式的增长 ，预计2013年全年移动支付市场规模会超过8,000亿元，是去年规模的5倍以上。 --在上周中国证监会宣布对光大证券 的正式处罚决定后，光大证券刊登公告 称，年内公司将采用大宗交易或竞价交易方式单向减持因“816自营乌龙事件”而购入的股 票，金额不超过30亿元人民币，相当于其误购股票规模的四成左右。 ========================================================================== **行业/公司** --中国发改委官员日前表示，支持在钢铁行业实施跨地区产能置换，引导国内有效产能向 优势企业和更具比较优势的地区集中，并拟通过水电差别式定价，倒逼落后产能退出。 --中国黄金协会网站发布的统计显示，中国9月黄金产量为37.642吨，1-9月累计生产黄金 307.809吨，同比增长6.8%。 --中国棉花网称，上周（11日-15日）棉花临时收储成交总量为269,450吨，较上周减少51 .5%，至此2013年度棉花临时收储挂牌累计成交2,164,980吨。 --在外界印象中，门户网站和P2P（点对点）网络贷款，似乎与中国第二大寿险公司中国 平安 并无联系。但在中国平安的最新战略中，这两项却是中国平安获得新客户 的利器。 (完) (整理 曾祥进; 审校 杨淑祯)