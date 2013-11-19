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货币新闻 | 2013年 11月 19日 星期二 09:19 BJT

中国公开市场：央行今日进行350亿元七天期逆回购操作-业内人士

路透北京11月19日 - 业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日进行350亿元人民币逆回购操作，期限七天。

进入11月后，中国央行公开市场连续两周只有周二的七天逆回购低量现身，原先周四操作的14天品种则暂停。市场人士认为，宏观经济稳定，而通胀形势小幅上升，央行正逐步降低逆回购操作频率，以更为平滑的方式向市场释放中性偏紧的政策信号。

据路透统计，本周将有90亿元七天期逆回购到期。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

今年以来，央行公开市场操作一波三折。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。(完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
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