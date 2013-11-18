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货币新闻 | 2013年 11月 18日 星期一 15:26 BJT

《焦点》尽管GDP和出口疲弱，日本央行料维持现有政策和经济预估不变

由于9月出口远低于预期，使外部需求对7-9月GDP的贡献为负，这更加凸显出上述担忧。

央行决策官员周三、四开会时可能讨论这类风险，以及美联储政策减码时机对市场和日央行经济预测可能有怎样的影响。

日本央行上个月公布半年一度的展望报告时，调高经济成长预估，并预测日本将朝着两年内实现2%的央行通帐目标稳步迈进。

但有三名委员对此乐观预测持异议，凸显出对央行物价目标的意见分歧。分析师也曾批评该目标企图心过大。

日本央行审议委员宫尾龙藏上周也加入这类审慎主张，告诫称日本经济和物价展望的风险偏向下档，主因来自海外的不利因素。

最近一项路透调查显示，(COPY)有近九成的日本企业预期下年度消费者通胀将无法达到日本央行2%的目标。

市场将密切留意央行总裁黑田东彦在政策会议后记者会的评论，权衡其对海外晦涩前景和委员会对央行物价预测意见观点分歧的看法。(完) (编译 张若琪 审校 王洋)
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