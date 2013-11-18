《焦点》尽管GDP和出口疲弱，日本央行料维持现有政策和经济预估不变

标题新闻：美国总统特朗普称如果中国在解决朝鲜核问题上不提供帮助，他准备采取单边行动
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由于9月出口远低于预期，使外部需求对7-9月GDP的贡献为负，这更加凸显出上述担忧。
央行决策官员周三、四开会时可能讨论这类风险，以及美联储政策减码时机对市场和日央行经济预测可能有怎样的影响。
日本央行上个月公布半年一度的展望报告时，调高经济成长预估，并预测日本将朝着两年内实现2%的央行通帐目标稳步迈进。
但有三名委员对此乐观预测持异议，凸显出对央行物价目标的意见分歧。分析师也曾批评该目标企图心过大。
日本央行审议委员宫尾龙藏上周也加入这类审慎主张，告诫称日本经济和物价展望的风险偏向下档，主因来自海外的不利因素。
最近一项路透调查显示，(COPY)有近九成的日本企业预期下年度消费者通胀将无法达到日本央行2%的目标。
市场将密切留意央行总裁黑田东彦在政策会议后记者会的评论，权衡其对海外晦涩前景和委员会对央行物价预测意见观点分歧的看法。(完) (编译 张若琪 审校 王洋)
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路透纽约/伦敦4月6日 - 原糖期货周四创下2月底来最大单日涨幅， 受助于回补空头和对欧洲及印度需求的预期。可可下跌，阿拉比卡咖啡小 幅上涨。 5月原糖期货 收涨0.35美分，或2.17%，报每磅16.45美分，从 周三触及的11个月低位反弹，因回补空头和需求预期。 “上日价格下跌，引发今日的买兴，”Price Futures Group副总裁J ack Scoville说。 市场对印度原糖进口的预期介乎50-150万吨，交易员说，他们不排除 印度在今年稍后进一步进口。 5月白糖期货 收涨9.40美分，或2.02%，报每吨473.6美元，交 易员说，在合约将在4月13日到期前，市场更活跃。 5月纽约可可 收跌23美元，或1.09%，报每吨2,090美元。5月 伦敦可可 收跌20英镑，或1.18%，报每吨1,671英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收高0.45美分，或0.33%，报每磅1.3775美元 。5月
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