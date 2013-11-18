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货币新闻 | 2013年 11月 18日 星期一 16:55 BJT

香港股市：恒指及恒生国企指数双双劲扬，中国改革计划激励士气

成交放量至约145亿美元，为2月4日以来最高。涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 收于12月13日以来最低，显示H股相对A股的溢价为11个月以来最高。

汇丰环球投资管理的亚太首席投资官在路透全球投资展望峰会上表示，预期新兴市场股市将展开补涨行情，追赶发达市场，而中国股市有望领涨。

瑞银亚股策略师调高H股投资评等，由中性升至加码，认为对中国投资的再评估，料将独占鳌头。中国周五公布三中全会细则，改革力度超乎预期。

中信证券 飙涨13%，创涨幅纪录，婴儿配方奶厂商雅士利国际 劲升9.7%，至纪录高位。(完)
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