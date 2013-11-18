香港股市：恒指及恒生国企指数双双劲扬，中国改革计划激励士气

标题新闻：美国总统特朗普称如果中国在解决朝鲜核问题上不提供帮助，他准备采取单边行动
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成交放量至约145亿美元，为2月4日以来最高。涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 收于12月13日以来最低，显示H股相对A股的溢价为11个月以来最高。
汇丰环球投资管理的亚太首席投资官在路透全球投资展望峰会上表示，预期新兴市场股市将展开补涨行情，追赶发达市场，而中国股市有望领涨。
瑞银亚股策略师调高H股投资评等，由中性升至加码，认为对中国投资的再评估，料将独占鳌头。中国周五公布三中全会细则，改革力度超乎预期。
中信证券 飙涨13%，创涨幅纪录，婴儿配方奶厂商雅士利国际 劲升9.7%，至纪录高位。(完)
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路透纽约/伦敦4月6日 - 原糖期货周四创下2月底来最大单日涨幅， 受助于回补空头和对欧洲及印度需求的预期。可可下跌，阿拉比卡咖啡小 幅上涨。 5月原糖期货 收涨0.35美分，或2.17%，报每磅16.45美分，从 周三触及的11个月低位反弹，因回补空头和需求预期。 “上日价格下跌，引发今日的买兴，”Price Futures Group副总裁J ack Scoville说。 市场对印度原糖进口的预期介乎50-150万吨，交易员说，他们不排除 印度在今年稍后进一步进口。 5月白糖期货 收涨9.40美分，或2.02%，报每吨473.6美元，交 易员说，在合约将在4月13日到期前，市场更活跃。 5月纽约可可 收跌23美元，或1.09%，报每吨2,090美元。5月 伦敦可可 收跌20英镑，或1.18%，报每吨1,671英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收高0.45美分，或0.33%，报每磅1.3775美元 。5月
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