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货币新闻 | 2013年 11月 18日 星期一 17:16 BJT

表格：欧元区9月直接投资/证券投资净流出119亿欧元

路透法兰克福11月18日 - 欧洲央行周一公布，欧元区9月呈资本流出。以下为详细数据，单位为10亿欧元。除非说明，数据均为未经季节调整(括号中为初值)。

欧元区贸易/经常帐收支 9月 8月 12个月累计

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经常帐 14.0 12.4 (12.0) 191.9

贸易收支 13.7 8.3 (8.3) 159.4

劳务 9.5 8.0 (7.5) 97.2

净所得 1.7 7.6 (7.6) 54.8

净经常性转移 -10.9 -11.4 (-11.4) -119.5

资本帐 0.5 1.4 (1.4) 17.6

金融帐 -18.1 -13.9 (-15.5) -243.3

直接投资 -7.3 -7.2 (-7.8) -117.6

证券投资 -4.6 24.5 (20.1) 135.0

直接及证券投资 -11.9 17.4 (12.3) 17.4

金融衍生品 3.2 7.0 (6.9) 45.6

其他投资 -8.2 -36.3 (-32.8) -299.4

储备资产 -1.2 -2.0 (-2.0) -6.9

经季节调整经常帐 13.7 17.9 (17.4) 196.5

注:括号内为前值.

浏览完整报告，请登录欧洲央行网站(here)(完) (编译 蔡美珍；审校 隋芬)
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