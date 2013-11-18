表格：欧元区9月直接投资/证券投资净流出119亿欧元

标题新闻：美国总统特朗普称如果中国在解决朝鲜核问题上不提供帮助，他准备采取单边行动
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路透法兰克福11月18日 - 欧洲央行周一公布，欧元区9月呈资本流出。以下为详细数据，单位为10亿欧元。除非说明，数据均为未经季节调整(括号中为初值)。
欧元区贸易/经常帐收支 9月 8月 12个月累计
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经常帐 14.0 12.4 (12.0) 191.9
贸易收支 13.7 8.3 (8.3) 159.4
劳务 9.5 8.0 (7.5) 97.2
净所得 1.7 7.6 (7.6) 54.8
净经常性转移 -10.9 -11.4 (-11.4) -119.5
资本帐 0.5 1.4 (1.4) 17.6
金融帐 -18.1 -13.9 (-15.5) -243.3
直接投资 -7.3 -7.2 (-7.8) -117.6
证券投资 -4.6 24.5 (20.1) 135.0
直接及证券投资 -11.9 17.4 (12.3) 17.4
金融衍生品 3.2 7.0 (6.9) 45.6
其他投资 -8.2 -36.3 (-32.8) -299.4
储备资产 -1.2 -2.0 (-2.0) -6.9
经季节调整经常帐 13.7 17.9 (17.4) 196.5
注:括号内为前值.
浏览完整报告，请登录欧洲央行网站(here)(完) (编译 蔡美珍；审校 隋芬)
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路透纽约/伦敦4月6日 - 原糖期货周四创下2月底来最大单日涨幅， 受助于回补空头和对欧洲及印度需求的预期。可可下跌，阿拉比卡咖啡小 幅上涨。 5月原糖期货 收涨0.35美分，或2.17%，报每磅16.45美分，从 周三触及的11个月低位反弹，因回补空头和需求预期。 “上日价格下跌，引发今日的买兴，”Price Futures Group副总裁J ack Scoville说。 市场对印度原糖进口的预期介乎50-150万吨，交易员说，他们不排除 印度在今年稍后进一步进口。 5月白糖期货 收涨9.40美分，或2.02%，报每吨473.6美元，交 易员说，在合约将在4月13日到期前，市场更活跃。 5月纽约可可 收跌23美元，或1.09%，报每吨2,090美元。5月 伦敦可可 收跌20英镑，或1.18%，报每吨1,671英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收高0.45美分，或0.33%，报每磅1.3775美元 。5月
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