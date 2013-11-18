《交易视点》中国信用债市场加速调整，投资仍需谨慎--中信证券

路透北京11月18日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，尽管信用债与金融债的利差较前一周有一定扩大，但中国央行可能延续中性偏紧政策取向，资金面仍然不容乐观，这使得中票收益率可能维持高位震荡，建议投资者继续保持相对谨慎的投资策略。

市场环境的相对弱势同样作用于城投债市场，且城投债信用利差处于相对较低水平，还面临持续供给压力，未来进一步调整可能性较高。

对短融来说，考虑到绝对收益率较高且久期相对较短，仍然具备一定配置价值。

**短融收益率高久期短，有配置价值**

资金面在上周仍是影响市场的关键因素，央行在公开市场相对谨慎的操作使得市场情绪更趋脆弱，资金利率再度上行，推动短融市场明显调整，1年期AAA短融收益率达6.00%左右；

从未来趋势看，央行对于资金面的态度以及公开市场操作行为仍将是资金面波动的主要影响因素，虽然财政存款投放等因素可能对资金面形成一定利好。

但是在去杠杆思维以及紧平衡思维的指导下，偏紧的政策条件使得资金利率可能仍将维持高位震荡的走势，并且可能因公开市场操作以及月末等时点因素的冲击而阶段性冲高，对于短端市场形成持续的压力，限制短端产品收益率的下行空间。

对于短融产品来说，考虑到绝对收益率水平较高且久期相对较短，仍然具备一定配置价值。

**信用债低估值限制了收益率下行空间**

由于中票收益率上行幅度明显高于政策性金融债，信用利差较前一周有一定程度扩大，3-5年AAA中票与非国开金融债的利差上行至45-50BP的水平，但从历史经验看，仍然处于相对较低的水平；

对于市场的未来趋势，从基本面看，在短暂的数据真空期内，基本面对于市场的影响趋弱，但资金面对于市场的影响仍然较强。

目前来看，由于央行可能将继续维持中性偏紧的政策取向，资金面仍然不容乐观，这限制了收益率的下行空间。

对于信用产品来说，低估值更是进一步限制了收益率下行的空间，市场收益率可能维持高位震荡，建议投资者继续保持相对谨慎的投资策略。

城投债市场需求整体偏弱，成交主要集中于中短期品种，7年提前还本的中西部地级城投债收益率达到7.40-50%左右的水平，较前一周上行20BP以上；

从未来趋势看，相对弱势的市场环境同样作用于城投债市场，同时考虑城投债信用利差处于相对较低水平，且可能面临持续的供给压力，未来进一步调整的可能性较高。

**个券点金**

上周共有87只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1242.2亿元人民币；

短融和超短融中，我们推荐13南电SCP009、13浙能源CP002、13中铝SCP004、13中水电SCP002、13中电投SCP008、13宁沪高CP002、13陕煤化CP003、13苏交通CP008、13川水电CP002；

中票中，我们推荐13淮北矿MTN001；

私募票据中，我们推荐13苏交通PPN006、13苏交通PPN008、13桂交投PPN001、13桂交投PPN002；

企业债中，我们推荐13粤垦债。(完)