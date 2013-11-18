《交易视点》中国改革超预期及供给利空释放，转债低吸窗口开启--中信证券

路透北京11月18日 - 中国中信证券最新发的可转债市场周报认为，鉴于改革蓝图超出预期，而大盘转债供给利空逐步释放，建议投资者加仓转债。

个券选择沿两条线，一是低估值或受益优先股推出的转债，如中行、非银大盘、国电转债；二是风险偏好较强的投资者，可考虑参与军工/国企改革等主题投资机会，短线交易重工、隧道转债。

**三中全会改革蓝图超预期**

11月12日，三中全会公报发布，由于对金融改革、地方政府债务、国企改革等市场预期较高的领域着墨不多，次日沪深300指数跌幅-2.2%，市场担心改革低于预期。

11月15日，《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》全文发布，全面勾画了改革蓝图，在经济领域涉及市场在资源配置中起决定性作用、发展混合所有制经济、深化财税改革、健全城乡一体化发展、完善金融市场体系等方面，市场普遍认为改革蓝图超出预期，将对股市形成中长期利好。

**资金面偏紧状况将持续存在**

上周7天逆回购利率稳定在4.1%，14天逆回购继续暂停，资金面在后半周明显趋紧，银行间1天/7天回购利率上升至4.5%/5.4%，较前周上升80bp/150bp。

考虑财政存款多数于12月下旬投放，而大盘转债年内发行可能性高，预计年内资金面偏紧的状况将持续存在。

**增长、资金约束之下，A股或演绎弱版本的去年12月反弹行情**

2012年12月4日，政治局会议分析研究2013年经济工作，此次会议引发市场对改革的热切期待和A股的拐点，沪深300指数随后两个月上涨30%。

与之相比，当前市场对于改革的期待相似，但经济增长预期只有7%-8%（去年市场曾预期8.5%的强复苏），7天资金成本在4%附近（去年同期约3%），增长、资金约束的加强预示着本次改革难以催生A股整体的大幅上涨，更可能出现主题投资为主的结构性行情。

预计军工、环保、消费、国资改革等主题板块将涨幅较高、持续时间较长，银行、制造业蓝筹股将涨幅较小。

**平安转债获批，供给利空逐渐兑现，转债低吸窗口已开启**

11月14日平安转债获得批文，年内发行可能性很大，转债市场估值受到冲击，工行、中行、非银大盘转债的转股溢价率分别降至-0.4%、0.7%和4.6%的极低位置。

一般来说，大盘转债发行前后是转债估值的低点，平安转债、非银二期转债发行对市场的利空冲击正在逐步释放，冲击过后工行、中行等大盘转债的估值势必回升，转债低吸窗口已经开启，套利机会也在出现。

**转债投资策略**

鉴于改革蓝图超出预期，而大盘转债供给利空逐步释放，我们对转债市场的态度由谨慎转向积极，建议投资者加仓转债。

个券选择沿两条线，一是低估值或受益优先股推出的转债，如中行、非银大盘、国电转债；二是风险偏好较强的投资者，可考虑参与军工/国企改革等主题投资机会，短线交易重工、隧道转债。

民生转债价格100元，已具有低吸价值，但估值仍有下降风险，可以放缓低吸节奏。

徐工转债上市首日跌幅-5%，为A股转债历史上最惨烈破发，短期具投机价值，中期风险因素仍然较多。 (完)