表格：欧元区9月贸易顺差升至131亿欧元

标题新闻：美国总统特朗普称如果中国在解决朝鲜核问题上不提供帮助，他准备采取单边行动
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路透布鲁塞尔11月18日 - 欧盟统计局周一公布：
* 欧元区9月贸易顺差为131亿欧元（上年同期为86亿欧元）
* 欧元区8月贸易顺差修正为69亿欧元，前值为71亿欧元
* 欧元区9月未经调整的出口较上年同期增长3.0%，进口较上年同期持平
* 欧元区9月经季节调整的出口较上月增长1.0%，进口较上月下滑0.3%
欧元区 2012年9月 2013年9月 变化(%) 12年8月 13年8月 变化(%) 12年1-8月 13年1-8月 变化(%)
出口 153.8 158.0 3% 152.6 r 143.5 r -6% r 1 394.4 1 407.1 1%
进口 145.2 144.9 0% 147.5 r 136.6 r -7% 1 344.2 1 297.6 -3%
贸易收支 8.6 13.1 5.1 r 6.9 r 50.2 109.6
注：数据未经季节调整，单位为10亿欧元，r为修正值
(完) (编译 蔡美珍；审校 隋芬)
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路透纽约/伦敦4月6日 - 原糖期货周四创下2月底来最大单日涨幅， 受助于回补空头和对欧洲及印度需求的预期。可可下跌，阿拉比卡咖啡小 幅上涨。 5月原糖期货 收涨0.35美分，或2.17%，报每磅16.45美分，从 周三触及的11个月低位反弹，因回补空头和需求预期。 “上日价格下跌，引发今日的买兴，”Price Futures Group副总裁J ack Scoville说。 市场对印度原糖进口的预期介乎50-150万吨，交易员说，他们不排除 印度在今年稍后进一步进口。 5月白糖期货 收涨9.40美分，或2.02%，报每吨473.6美元，交 易员说，在合约将在4月13日到期前，市场更活跃。 5月纽约可可 收跌23美元，或1.09%，报每吨2,090美元。5月 伦敦可可 收跌20英镑，或1.18%，报每吨1,671英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收高0.45美分，或0.33%，报每磅1.3775美元 。5月
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