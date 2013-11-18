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货币新闻 | 2013年 11月 18日 星期一 18:13 BJT

表格：欧元区9月贸易顺差升至131亿欧元

路透布鲁塞尔11月18日 - 欧盟统计局周一公布：

* 欧元区9月贸易顺差为131亿欧元（上年同期为86亿欧元）

* 欧元区8月贸易顺差修正为69亿欧元，前值为71亿欧元

* 欧元区9月未经调整的出口较上年同期增长3.0%，进口较上年同期持平

* 欧元区9月经季节调整的出口较上月增长1.0%，进口较上月下滑0.3%

欧元区 2012年9月 2013年9月 变化(%) 12年8月 13年8月 变化(%) 12年1-8月 13年1-8月 变化(%)

出口 153.8 158.0 3% 152.6 r 143.5 r -6% r 1 394.4 1 407.1 1%

进口 145.2 144.9 0% 147.5 r 136.6 r -7% 1 344.2 1 297.6 -3%

贸易收支 8.6 13.1 5.1 r 6.9 r 50.2 109.6

注：数据未经季节调整，单位为10亿欧元，r为修正值

(完) (编译 蔡美珍；审校 隋芬)
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