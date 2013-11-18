中国股市：沪综指收升2.9%创逾两个月最大单日涨幅，三中全会细则提振人气

标题新闻：美国总统特朗普称如果中国在解决朝鲜核问题上不提供帮助，他准备采取单边行动
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路透北京11月18日 - 中国股市沪综指周一收升2.9%，并创下逾两个月以来最大单日升幅。分析师表示，中共三中全会细则公布，多个领域政策力度超预期，相关政策受益股行情全面爆发，且大盘蓝筹股亦因在港上市国企股表现出色而出现补涨，大盘大幅上扬，成交量继续放大。
沪综指 收报2,197.219点，涨61.392点或2.87%，此前最大单日涨幅为9月9日的3.37%。上证A股今日成交额1,430亿元人民币，较上日的1,131亿元增加近三成。
“今日大盘上涨原因主要是市场对十八届三中全会的政策深度挖掘后预期向好，整体市场氛围有所回暖。”国信证券分析师闫莉认为。
中国上周五晚间发布中共中央三中全会关于全面深化改革若干重大问题的决定，具体部署未来全面深化改革的主要任务和重大举措，其中不乏诸多突破性改革举措，包括土地改革、政府管理体制、国企改革、单独二胎等。
单独二胎概念股周一表现强劲，例如玩具企业高乐股份 、乳业股三元股份 等收盘均封于涨停位。
此外，金融股整体继续保持强势上扬，其中招商银行上涨9.57%，收报11.34元。
市场人士指出，上周五公布的改革细节有助打消市场对改革的疑虑，一些机构调整对中国股市的看法，重又将资金投入。当然，未来在很大程度上还要取决于各政府部门对改革蓝图的执行情况。
沪深300指数 收涨3.33%，报2,428.903点。沪深300指数期货主力12月合约 尾盘报2,418.8点，涨3.00%，成交892,962手。(完)
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路透纽约/伦敦4月6日 - 原糖期货周四创下2月底来最大单日涨幅， 受助于回补空头和对欧洲及印度需求的预期。可可下跌，阿拉比卡咖啡小 幅上涨。 5月原糖期货 收涨0.35美分，或2.17%，报每磅16.45美分，从 周三触及的11个月低位反弹，因回补空头和需求预期。 “上日价格下跌，引发今日的买兴，”Price Futures Group副总裁J ack Scoville说。 市场对印度原糖进口的预期介乎50-150万吨，交易员说，他们不排除 印度在今年稍后进一步进口。 5月白糖期货 收涨9.40美分，或2.02%，报每吨473.6美元，交 易员说，在合约将在4月13日到期前，市场更活跃。 5月纽约可可 收跌23美元，或1.09%，报每吨2,090美元。5月 伦敦可可 收跌20英镑，或1.18%，报每吨1,671英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收高0.45美分，或0.33%，报每磅1.3775美元 。5月
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