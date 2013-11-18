重发-《交易视点》中国股市情绪短期修复，转债供求失衡仍然待解--中金

(重发以润饰标题)

路透北京11月18日 - 中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略双周报认为，三中全会改革蓝图超预期推动上周五股市强势表现，但当前资金成本较高，使得股市估值和盈利预期都难有提升；而转债供给压力与需求疲弱仍压制估值和市场表现。

不过，我们对转债市场的看法开始从偏谨慎向中性修复，理由在于可预见的风险点接连兑现，转债安全边际也有了提升，关注点也随之转为风险点兑现中的低吸机会。

**股市仍处震荡格局**

我们前期的看法是“11月份整体偏审慎，但保持一定参与度博弈改革变局”。

与实际表现来看，转债市场过去两周继续调整，跌幅甚至超过了平价指数，这说明转债市场走势受到了正股和估值的双重打击，符合我们的预期，但民生等个券跌幅超预期。

我们之前对三中全会的解读仍然有效，短期市场的题材需求被充分满足，情绪将有所修复。

上周五股市的强势表现已经提前透支了全文公布的利好，在目前的资金状况下，后知后觉资金未必很多。

中短期看，股市运行驱动力重回基本面和改革的落实，“改革”无疑是行情演化的一条主线。

在目前的资金成本情况下，股市估值和盈利预期都难有提升，何况年底风险偏好仍偏低，而改革对业绩预期难以起到立竿见影的作用，股市仍处于震荡市格局当中，反复难免。

**供给压力与需求疲弱仍将压制转债表现**

转债方面，供给虎视眈眈与疲弱的需求之间的矛盾仍压制估值和市场表现。

供给方面，260亿元的保险转债上周获得发行批文，只待资金面好转及股市企稳就将启动发行。

另一方面，我们看到近期转债需求力量羸弱。业绩表现不佳、理财等竞争导致债基发行困难。

而年底资金面紧张，加上媒体对债市的负面宣传及年底锁定回报心态等，导致债基赎回压力近期有所升温。

放在资金成本高、市场需求非常疲弱、心态谨慎的市场环境下，市场对供给的承接力较为脆弱，尤其是优质个券的供给对现券挤出效应明显。二级市场估值无疑继续受到压制，甚至容易出现非理性调整。

**转债策略**

股市表现与转债供求短期形成背离，导致投资者心态颇为纠结。我们对转债市场的看法开始从偏谨慎向中性修复，理由在于可预见的风险点接连兑现，转债安全边际也有了提升，关注点也随之转为风险点兑现中的低吸机会。

个券方面，重工是三中全会公布的受益者，且受供给冲击影响小，但不建议过度追涨。待发行的保险和深圳燃气转债值得重点增持。

民生、非银行大盘、同仁等转债也开始具有逢低吸纳价值。中行、工行建议在反弹中减持，为新券腾挪仓位。

**个券点金**

民生转债：近期祸不单行，受到正股基本面和保险转债供给等双重打击。

其中，保险转债是其强有力的替代品种，对其估值冲击最为明显。该转债表现出现转机还需要时间，但调整空间也将很有限，毕竟转股价修正预期已经开始对价格提供支撑。

徐工转债：首日定位创出历史新低。需求力量弱，部分资金存在刚性减持压力，而保险转债的供给担忧等加剧了其跌幅。

转债估值具有吸引力，股票投资者仍考虑换持为转债，刚性配置资金可以低吸，申购者关注周初股市上涨中的兑现机会。(完)