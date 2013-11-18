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货币新闻 | 2013年 11月 18日 星期一 15:21 BJT

美国金融：银行业放贷强劲，资本充足率改善--波士顿FED总裁

被问到美国银行业贷款流向时，他回应道：“都到了工商业--也放给了消费者。那正是你希望从我们施行货币政策所看到的，银行提供贷款给家庭和企业。”

罗森格伦不愿进一步对经济形势或美国货币政策置评。稍早他在会议的演说中表示，美国监管者应考虑精简目前强迫大银行持有更多资本所采行的规则。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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