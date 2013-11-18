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货币新闻 | 2013年 11月 18日 星期一 15:45 BJT

中国债市：国开行今起与债券承销团中券商直接办理质押回购，面值打九折

路透上海11月18日 - 多位消息人士周一透露，今日起，中国国家开发银行 将与其债券承销团成员中的证券公司，直接办理质押式回购业务。此前券商从国开行处办理质押借款，基本要通过第三方“过桥”完成。

消息人士并称，上述机构与国开行开展质押回购业务时，质押品种为非国开行利率债，质押券按面值打九折。

据交易员介绍，此前国开行一般不与券商直接进行质押式回购交易，多通过符合其规定的第三方协助完成。质押折扣有按估值计算的，也有按确定比例计算。

近来债券市场一二级均走恶。除二级现券收益率不断上扬外，新债发行利率也走高。高压之下，除农发行此前增发的一期债未能招满外，作为政策性银行发债大户之一的国开行近两周也频改变发债计划。(完) (发稿 路透中文部; 审校 林高丽)
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