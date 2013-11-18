更新版 1-路透基点：中石化25亿美元贷款案展开筹组--RLPC

(新增第六段银行预定周三开会内容)

路透11月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国石油化工集团公司(中石化，Sinopec)的25亿美元五年期贷款，今早展开筹组。

牵头行兼簿记行为三菱东京UFJ银行、花旗集团、中国建设银行、汇丰、苏格兰皇家银行(RBS)及大华银行。这六家银行已承销贷款，若获得超额认贷，贷款规模可提高至30亿美元。

利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码123个基点。

以四种价码邀请银行参贷：承诺1.50-1.99亿美元者，获得综合收益141个基点，其中费用90个基点，并取得主办行头衔；

承诺1.00-1.49亿美元者，综合收益139个基点，费用80个基点，取得安排行头衔；

承诺5,000-9,900万美元者，综合收益137个基点，费用70个基点，取得主办经理行头衔；

承诺3,000-4,900万美元者，综合收益135个基点，费用60个基点，取得经理行头衔。

承诺期限为12月9日。

周三预定在香港举行一次银行会议。

这项贷款是由鼎典能源及中国石化盛骏国际投资有限公司借入。中石化提供背书保证。

先前已报导，这笔新贷款将用于一般的营运资金。中石化过去一年一直在通过双边融资来筹集营运资金。

除了过去一年与几家往来银行签署了双边融资协议，中石化还在2012年5月获得了2.57亿美元三年期贷款，在2011年4月获得50亿美元五年期贷款。

据消息人士，在中石化今年的双边融资中，三年期融资支付的综合收益在150基点左右。

2012年的2.57亿美元三年期贷款最高综合收益183个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码150基点。这笔贷款主要针对台资银行，由中国石化盛骏借入。

2011年的50亿美元五年期贷款，最高综合收益是127基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码103基点，是通过Sinopec Canada Energy和中国石化盛骏国际投资有限公司借入的。