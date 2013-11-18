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货币新闻 | 2013年 11月 18日 星期一 16:57 BJT

欧元区经济：形势改善但不及ECB预期，通胀率远低于目标--诺沃特尼

路透维也纳11月18日 - 欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼周一称，欧元区经济形势开始改善，但仍比该央行原先预期的要弱。

诺沃特尼在一场经济会议上表示，“在过去几个月或甚至过去一年里，欧洲尤其是欧元区的经济形势开始改观。”

但“必需要说，这种改善不及我们一段时间以前预期的强劲，与此同时通胀率显然低于欧洲央行设定的物价目标。”

欧元区10月通胀率大跌至0.7%，促使欧洲央行本月祭出意外的降息措施，但该决定并未得到所有委员的一致赞成。(完) (编译 隋芬; 审校 杜明霞)
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