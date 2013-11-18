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货币新闻 | 2013年 11月 18日 星期一 16:40 BJT

英国个股：苏格兰皇家银行称，正洽商出售证券衍生品部门

路透伦敦11月18日 - 苏格兰皇家银行 周一表示，正在与某第三方进行谈判，准备向其出售旗下散户投资者产品和证券衍生品业务(IP和ED部门)。

苏格兰皇家银行在6月时曾表示，将会出售这部分事业，持续缩减投行业务以安抚国会议员；该公司有81%股权为政府所持有，而国会议员希望苏皇能够把注意力放在向英国家庭和企业提供贷款上。

“出售IP&ED事业持续取得进展，且正与第三方就这类出售资产议题进行讨论。”该行在一份声明中表示，并补充称协议尚未达成。

该部门尚未确立估值。

法国巴黎银行 据称是传说中的第三方机构。

自从2008年金融危机时从政府接收455亿英镑(732亿美元)救助金后，苏格兰皇家银行大幅裁减了投行部门。新任执行长Ross McEwan将在明年2月发布该行管理战略评估的结果。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
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