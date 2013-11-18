英国个股：苏格兰皇家银行称，正洽商出售证券衍生品部门

标题新闻：美国总统特朗普称如果中国在解决朝鲜核问题上不提供帮助，他准备采取单边行动
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路透伦敦11月18日 - 苏格兰皇家银行 周一表示，正在与某第三方进行谈判，准备向其出售旗下散户投资者产品和证券衍生品业务(IP和ED部门)。
苏格兰皇家银行在6月时曾表示，将会出售这部分事业，持续缩减投行业务以安抚国会议员；该公司有81%股权为政府所持有，而国会议员希望苏皇能够把注意力放在向英国家庭和企业提供贷款上。
“出售IP&ED事业持续取得进展，且正与第三方就这类出售资产议题进行讨论。”该行在一份声明中表示，并补充称协议尚未达成。
该部门尚未确立估值。
法国巴黎银行 据称是传说中的第三方机构。
自从2008年金融危机时从政府接收455亿英镑(732亿美元)救助金后，苏格兰皇家银行大幅裁减了投行部门。新任执行长Ross McEwan将在明年2月发布该行管理战略评估的结果。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
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路透纽约/伦敦4月6日 - 原糖期货周四创下2月底来最大单日涨幅， 受助于回补空头和对欧洲及印度需求的预期。可可下跌，阿拉比卡咖啡小 幅上涨。 5月原糖期货 收涨0.35美分，或2.17%，报每磅16.45美分，从 周三触及的11个月低位反弹，因回补空头和需求预期。 “上日价格下跌，引发今日的买兴，”Price Futures Group副总裁J ack Scoville说。 市场对印度原糖进口的预期介乎50-150万吨，交易员说，他们不排除 印度在今年稍后进一步进口。 5月白糖期货 收涨9.40美分，或2.02%，报每吨473.6美元，交 易员说，在合约将在4月13日到期前，市场更活跃。 5月纽约可可 收跌23美元，或1.09%，报每吨2,090美元。5月 伦敦可可 收跌20英镑，或1.18%，报每吨1,671英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收高0.45美分，或0.33%，报每磅1.3775美元 。5月
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