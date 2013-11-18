台湾央行：共发行6,522亿台币存单，存单发行余额减276.7亿

标题新闻：美国总统特朗普称如果中国在解决朝鲜核问题上不提供帮助，他准备采取单边行动
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路透台北11月18日 - 台湾央行周一公布，今日共发行6,522亿台币存单，相较存单到期6,798.7亿台币，存单发行余额减276.7亿台币。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 6,393.00
91天期 0.93 108.00
182天期 1.05 21.00
央行上日共发行657.35亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,910.2亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为87亿台币，累计至周日超额准备为780亿，加计前期1%的超额准备为2,090亿台币。(完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
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路透纽约/伦敦4月6日 - 原糖期货周四创下2月底来最大单日涨幅， 受助于回补空头和对欧洲及印度需求的预期。可可下跌，阿拉比卡咖啡小 幅上涨。 5月原糖期货 收涨0.35美分，或2.17%，报每磅16.45美分，从 周三触及的11个月低位反弹，因回补空头和需求预期。 “上日价格下跌，引发今日的买兴，”Price Futures Group副总裁J ack Scoville说。 市场对印度原糖进口的预期介乎50-150万吨，交易员说，他们不排除 印度在今年稍后进一步进口。 5月白糖期货 收涨9.40美分，或2.02%，报每吨473.6美元，交 易员说，在合约将在4月13日到期前，市场更活跃。 5月纽约可可 收跌23美元，或1.09%，报每吨2,090美元。5月 伦敦可可 收跌20英镑，或1.18%，报每吨1,671英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收高0.45美分，或0.33%，报每磅1.3775美元 。5月
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