欧元债市：意大利公债小涨，宽松货币政策前景帮助抵御预算风险

欧元债市：公债收益率徘徊在近数周低位，投资人考量欧美货币政策前景
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
路透伦敦11月18日 - 意大利公债周一小升，之后将迎来债券互换操作，旨在缓解2015年和2017年的偿债负担，尽管市场面临意大利预算纪律恶化疑虑，但欧洲央行超宽松货币政策前景予以抵销。
欧盟执委会周五表示，意大利2014年预算草案有违反欧盟规则的风险。控制预算赤字对意大利而言至关重要，该国正竭力应对高达2万亿欧元的债务负担。
不过，考虑到欧洲央行可能进一步放宽政策，投资者对于收益率高于德债的评级较低债券仍然有兴趣。
10年期意大利公债收益率 下滑2个基点，报4.08%，接近11月触及的五个月低点4.04%。
德债期货 上涨8个跳动点，报141.71。10年期德债收益率 持平于1.71%。（完）
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 高琦 审校 蔡美珍)
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。