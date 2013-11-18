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债券 | 2013年 11月 18日 星期一 16:51 BJT

欧元债市：意大利公债小涨，宽松货币政策前景帮助抵御预算风险

路透伦敦11月18日 - 意大利公债周一小升，之后将迎来债券互换操作，旨在缓解2015年和2017年的偿债负担，尽管市场面临意大利预算纪律恶化疑虑，但欧洲央行超宽松货币政策前景予以抵销。

欧盟执委会周五表示，意大利2014年预算草案有违反欧盟规则的风险。控制预算赤字对意大利而言至关重要，该国正竭力应对高达2万亿欧元的债务负担。

不过，考虑到欧洲央行可能进一步放宽政策，投资者对于收益率高于德债的评级较低债券仍然有兴趣。

10年期意大利公债收益率 下滑2个基点，报4.08%，接近11月触及的五个月低点4.04%。

德债期货 上涨8个跳动点，报141.71。10年期德债收益率 持平于1.71%。（完）

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 高琦 审校 蔡美珍)
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