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货币新闻 | 2013年 11月 18日 星期一 17:27 BJT

意大利财攻：总理莱塔坚信2014年将可降低赤字

路透罗马11月18日 - 意大利总理莱塔周一表示，基于一项私有化计划及支出检讨的缘故，他有信心意大利能够在2014年削减赤字。

上周欧盟警告意大利的2014年预算草案有违反欧盟规定风险，认为意大利降低债务程度不够。

意大利政府计划在2014年到2017年期间出售国有资产，出售规模相当于每年的0.5%国内生产总值(GDP)。(完) (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
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