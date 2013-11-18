中国债市：买盘稀疏现券颓势依旧，10年国债收益率刷新逾七年来高点

路透上海11月18日 - 中国银行间债市周一现券颓势依旧，尽管券价持续下跌，但市场信心仍弱不禁风，买盘稀疏，中长期国债收益率继续上行，按中债登固息国债到期收益率曲线 计算，基准10年国债收益率创至少逾七年来高点。

不过今日国债期货走势露出一丝暖意，早盘在连续四日创新低后，午后出现一波快速拉升，尾盘涨幅虽稍有收窄，但仍以红盘报收。

市场人士指出，在轮番打击后，目前机构的信心已跌至谷底，加之资金面紧张，央行的政策态度又让人无法乐观，现券后市仍难看到翻身的希望；不过由于收益率上升速度过快，短期内不排除出现小幅修复的机会。

“清淡，现在好像没什么能阻止收益率上行的步伐，资金紧，央行又是这个（中性偏紧的）态度，今年反正是没有什么指望了。”上海一大型交易员称。

她并表示，当前行情发展趋于极端，在不确定性极大的情况下，机构大多不敢冒然行动，“只能观望，不用说没经历过（极端行情）的人，就是经历过的人，现在也不清楚未来的利率中枢到底在哪儿。”

虽然银行间市场主要回购利率周一波动不大，持稳在高位，从资金供求情况来看，紧张局面有增无减。其中七天以上资金的匮乏，致不少机构再转向线下，增加同业存款比重等作为补充。

剩余期限约9.77年的固息国债130018券 最新成交在4.63%，盘中最高为4.64%，上日尾盘为4.58%。

国债期货市场五年期主力合约 收报91.342元人民币，较上日结算价微升0.024元，或0.03%，成交3,387手；盘中最低价90.966元，再度刷新上市以来盘中新低。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 4.5971 5.4447

上日 4.5335 5.4470

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 4.2880/4.2250

国债参考率报价 4.1090/4.0380

金融债参考率报价 5.0813/5.0025(完)

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