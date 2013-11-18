更新版 1-中国货币市场：回购利率持稳于高位，资金明显供不应求盼央行放水

(新增收盘报价)

路透上海11月18日 - 虽然中国银行间市场主要回购利率周一波动不大，持稳在高位，从资金供求情况来看，紧张局面有增无减。其中七天以上资金的匮乏，致不少机构再转向线下，增加同业存款比重等作为补充。

交易员指出，在上月外汇占款大增，而且本月财政存款将有投放的背景下，近期流动性吃紧实在难以理解，因此不排除央行可能有意或已经缩减SLF规模等可能。最近的关注点就要看明天央行公开市场逆回购操作是否会进行。

华北一银行交易员表示，整体来看，银行间资金市场供给非常有限，甚至也有大行已加入到借钱大军。

“七天以上的太难借了。逆回购我们是报了，但不知央行(明天)会不会做，”他说。

他并解释说，虽然七天回购利率有所下跌，但因其已处在5%以上高位，5个基点(bp)左右的跌幅基本不具有什么方向性。

北京一银行交易员也表示，质押式回购供给不足，只能增加吸收同业存款力度，来补充流动性。另外，在近两周央行公开市场暂停了14天逆回购后，机构对央行明日操作仍有较大期盼，希望可以放水救援。

后一交易员并透露，一个月同业存款利率，多在同期shibor基准上加20-30个bp左右。

本月初央行网站新增“常备借贷便利(SLF)”栏目，公布SLF余额。不过从披露数据时点来看，仍有较长时间的时滞。6月至9月常备借贷便利操作余额分别为4,160亿、3,960亿、4,100亿和3,860亿元人民币。

中国人民银行最新数据显示，10月全部金融机构新增外汇占款达4,416亿元，较9月的1,264亿元高出近三倍。

今日银行间市场质押式回购总成交量至6,513.63亿元，较上日的6,406.80亿元略增；其中隔夜品种成交为5,382.93亿元，上日为5,320.93亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 4.5971 4.5335 +6.36 5,382.93

七天 5.4447 5.4470 -0.23 664.77

14天 6.2854 6.1760 +10.94 98.90

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.2200 9.6700 -645.00 --

七天 5.4150 5.6000 -18.50 --

14天 4.6500 5.3000 -65.00 --

回购定盘利率

其中:隔夜 4.5500 4.4300 +12.00 --

七天 5.4000 5.3000 +10.00 --

14天 6.2000 6.0000 +20.00 --

Shibor

其中:隔夜 4.5130 4.4540 +5.90 --

七天 5.3570 5.3110 +4.60 --

三个月 4.7095 4.7060 +0.35 --