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货币新闻 | 2013年 11月 19日 星期二 10:06 BJT

中国数据：10月实际使用外资(FDI)同比增长1.24%--商务部

路透北京11月19日 - 中国商务部周二公布，今年10月全国实际使用外资(FDI)金额84.16亿美元，同比增
长1.24%（未含银行、证券、保险领域数据）。
    
    商务部新闻稿并称，1-10月累计实际使用外资金额为970.26亿美元，同比增长5.77%。
    
    2012年全国实际使用外资金额1,117.2亿美元，同比下降3.7%，为三年来首度同比下滑。
    历史数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) :  
    
     10月    9月   8月   7月    6月    5月    4月    3月    2月    1月   2012年12  11月  10月
                                                                         月              
 金  84.16   88.4  83.8  94.08  143.9  92.56  84.35  124.2  82.14  92.7  117       82.9  83.1
 额                                                                                      
 同  1.24    4.88  0.62  24.13  20.12  0.29   0.4    5.65   6.32   -7.3  -4.5      -5.4  -0.24
 比                                                                                      
   
（完）

 (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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