欧洲金融：太少银行遭清算关闭--欧洲银行业管理局(EBA)主席

路透法兰克福11月18日 - 据周一刊出的一篇专访引述，欧洲银行业管理局(EBA)主席恩瑞亚指出，过去几年遭到清算关闭的欧洲银行太少。

恩瑞亚向德国法兰克福汇报指出，许多政府倾向让本国银行继续营运下去，不愿放手让它们倒掉，这已经拖慢整顿银行业的速度。

“我确信目前为止在欧洲遭到清算，并且从市场上消失的银行太少了。还不到40家机构，而相较之下，美国差不多有500家，”他称。