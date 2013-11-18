欧洲金融：太少银行遭清算关闭--欧洲银行业管理局(EBA)主席

欧元债市：公债收益率徘徊在近数周低位，投资人考量欧美货币政策前景
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
路透法兰克福11月18日 - 据周一刊出的一篇专访引述，欧洲银行业管理局(EBA)主席恩瑞亚指出，过去几年遭到清算关闭的欧洲银行太少。
恩瑞亚向德国法兰克福汇报指出，许多政府倾向让本国银行继续营运下去，不愿放手让它们倒掉，这已经拖慢整顿银行业的速度。
“我确信目前为止在欧洲遭到清算，并且从市场上消失的银行太少了。还不到40家机构，而相较之下，美国差不多有500家，”他称。
EBA是欧洲最高银行监管机构，目前正在准备明年与欧洲央行联手对大型银行的财务状况进行测试，被判定财务欠佳的银行之后可能需要进一步筹集数以十亿欧元资金。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。