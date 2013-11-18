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债券 | 2013年 11月 18日 星期一 17:44 BJT

欧洲金融：太少银行遭清算关闭--欧洲银行业管理局(EBA)主席

路透法兰克福11月18日 - 据周一刊出的一篇专访引述，欧洲银行业管理局(EBA)主席恩瑞亚指出，过去几年遭到清算关闭的欧洲银行太少。

恩瑞亚向德国法兰克福汇报指出，许多政府倾向让本国银行继续营运下去，不愿放手让它们倒掉，这已经拖慢整顿银行业的速度。

“我确信目前为止在欧洲遭到清算，并且从市场上消失的银行太少了。还不到40家机构，而相较之下，美国差不多有500家，”他称。

EBA是欧洲最高银行监管机构，目前正在准备明年与欧洲央行联手对大型银行的财务状况进行测试，被判定财务欠佳的银行之后可能需要进一步筹集数以十亿欧元资金。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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