中国债市：利率互换涨幅较前收窄，等待周二公开市场操作给出进一步信号

路透北京11月18日 - 中国人民币利率互换(IRS)周一 继续上涨，然涨幅较上周五收窄。市场人士表示，流动性继续偏紧，市场信心持续难于修复，机构做多IRS的动力更强一些，目前在等待周二公开市场操作给出进一步的信号。
“IRS(利率)涨了一些，没特别大的抬升，涨得多的主要是上周五，今天也就是确立了上周五的上涨。”华南地区一银行交易员称。
他并表示，债券熊市背景下，机构做多IRS的动力强更多。当前，资金面继续偏紧，机构多倾向于观望，等待央行货币操作给出的每一个细微的信号。
虽然中国银行间市场主要回购利率周一波动不大，持稳在高位，从资金供求情况来看，紧张局面有增无减。其中七天以上资金的匮乏，致不少机构再转向线下，增加同业存款比重等作为补充。
业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报正/逆回购及央票需求，具体包括28天期正回购、七天和14天逆回购及三个月央票需求。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.6000/4.7000 4.4900/4.5688 4.5775/4.6625 4.7150/4.8025 4.7025/4.9775
上日 4.6167/4.7142 4.4725/4.5650 4.5825/4.6725 4.7150/4.8075 4.6892/4.9642
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变动 -0.0167/-0.0142 +0.0175/+0.0038 -0.0050/-0.0100 +0.0000/-0.0050 +0.0133/+0.0133
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年10月人民币IRS成交的名义本金总额为1,693.69亿元，较9月的1,586.49亿元增加不到一成。(完)
(发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)