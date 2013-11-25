中国资管：上周银行理财产品发行651款，组合投资类预期收益5.26%

路透北京11月25日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行 理财周报显示，上周（11月16日-11月22日）82家银行共发行了651款理财产品，发行银行数 较上期报告增加2家，产品发行量增加42款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共187款，市场占比为28.73% ；非保本型理财产品共464款，市场占比为71.27%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 平均预期收益率 环比数量变化 债券和货币市场类 276 +42 其中: 人民币 252 5.04% 外币 24 2.13% 组合投资类 341 5.26% +27 融资类 4 5.80% -13 结构性产品 11 5.63% -14 其它类产品 19 5.40% 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 1个月（含）以下 19 4.42% 1个月至3个月（含） 326 5.00% 3个月至6个月（含） 194 5.12% 6个月至1年（含） 95 5.28% 1年以上 6 6.10% 无固定期限产品11款 上周55家银行共发行了252款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为14天，最 长为365天；预期年化收益率最低3.20%，最高为6.20%，与上期报告相比最低预期收益率上 升70个基点，最高预期收益率下降80个基点。 上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布： 期限 产品数量（款） 占比 平均预期年收益率 1个月以下 6 2.38% 4.53% 1个月至3个月 150 59.52% 4.92% 3个月至6个月 62 24.60% 5.18% 6个月至1年 33 13.10% 5.44% 无固定期限 1 0.40% -- 上周6家银行共发行24款外币债券和货币市场类理财产品。其中，11款为美元债券和货 币市场类理财产品，平均预期收益率为2.29%。 **5款结构性产品未实现最高预期收益率** 研究所监测数据显示，上周有776款产品到期，在244款公布了到期收益率的产品中，有 5款结构性产品未实现最高预期收益率。 5款未实现最高预期收益率的结构性产品分别为农业银行 发行的 “‘金钥匙如意组合’2013年第1期看涨沪深300指数人民币理财产品”和“‘金钥匙如意组 合’2013年第2期看涨沪深300指数人民币理财产品”；招商银行 发行 的“焦点联动系列之黄金表现联动理财计划（区间累积型）（104170）”和“焦点联动系列 之汇率表现联动理财计划（欧元区间累积型）（104173）”；广发银行发行的“‘薪加薪16 号’人民币理财计划（2013年第五十六期）”。 上周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类的组合。债 券和货币市场工具类产品325款，结构性产品43款，其中人民币债券类产品平均到期收益率 为4.61%，较上期报告上升1个基点；外币债券类产品平均到期收益率为1.66%，较上期报告 上升28个基点。 到期收益率达到5.00%以上的产品共有48款，所有产品均为人民币产品。 到期收益率最高的产品为农业银行在2013年10月14日发行的 “‘金钥匙如意组合’201 3年第2期看跌沪深300指数人民币理财产品”产品，投资期限31天，为结构性产品，到期实 现了8.00%的年化收益率。（完） (整理 张胜男; 审校 黄凯)