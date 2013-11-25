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亚洲 | 2013年 11月 25日 星期一 11:28 BJT

中国资管：上周银行理财产品发行651款，组合投资类预期收益5.26%

路透北京11月25日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行
理财周报显示，上周（11月16日-11月22日）82家银行共发行了651款理财产品，发行银行数
较上期报告增加2家，产品发行量增加42款。
    
    上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共187款，市场占比为28.73%
；非保本型理财产品共464款，市场占比为71.27%。
    
    上周银行理财产品发行情况概览：
        类别            发行数  平均预期收益率  环比数量变化
    债券和货币市场类     276                        +42
    其中: 人民币         252        5.04%
           外币           24        2.13%
    组合投资类           341        5.26%           +27
    融资类                 4        5.80%           -13
    结构性产品            11        5.63%           -14
    其它类产品            19        5.40%
            注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。        
            
    上周理财产品的期限和预期收益率情况：
    期限            发行款数  平均预期收益率
    1个月（含）以下     19       4.42%
    1个月至3个月（含） 326       5.00%
    3个月至6个月（含） 194       5.12%
    6个月至1年（含）    95       5.28%
    1年以上              6       6.10%
    无固定期限产品11款
    
    上周55家银行共发行了252款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为14天，最
长为365天；预期年化收益率最低3.20%，最高为6.20%，与上期报告相比最低预期收益率上
升70个基点，最高预期收益率下降80个基点。

    上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布：    
 期限          产品数量（款）  占比    平均预期年收益率
 1个月以下     6               2.38%   4.53%
 1个月至3个月  150             59.52%  4.92%
 3个月至6个月  62              24.60%  5.18%
 6个月至1年    33              13.10%  5.44%
 无固定期限    1               0.40%   --
 
    上周6家银行共发行24款外币债券和货币市场类理财产品。其中，11款为美元债券和货
币市场类理财产品，平均预期收益率为2.29%。
        
    
    **5款结构性产品未实现最高预期收益率**

    研究所监测数据显示，上周有776款产品到期，在244款公布了到期收益率的产品中，有
5款结构性产品未实现最高预期收益率。
    
    5款未实现最高预期收益率的结构性产品分别为农业银行  发行的
“‘金钥匙如意组合’2013年第1期看涨沪深300指数人民币理财产品”和“‘金钥匙如意组
合’2013年第2期看涨沪深300指数人民币理财产品”；招商银行  发行
的“焦点联动系列之黄金表现联动理财计划（区间累积型）（104170）”和“焦点联动系列
之汇率表现联动理财计划（欧元区间累积型）（104173）”；广发银行发行的“‘薪加薪16
号’人民币理财计划（2013年第五十六期）”。
    
    上周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类的组合。债
券和货币市场工具类产品325款，结构性产品43款，其中人民币债券类产品平均到期收益率
为4.61%，较上期报告上升1个基点；外币债券类产品平均到期收益率为1.66%，较上期报告
上升28个基点。
   
    到期收益率达到5.00%以上的产品共有48款，所有产品均为人民币产品。

    到期收益率最高的产品为农业银行在2013年10月14日发行的 “‘金钥匙如意组合’201
3年第2期看跌沪深300指数人民币理财产品”产品，投资期限31天，为结构性产品，到期实
现了8.00%的年化收益率。（完）

 (整理 张胜男; 审校 黄凯)
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