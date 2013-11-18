CNH动态：三中全会明确改革方向增市场信心，境内外即期点差拉大

路透香港11月18日 - 三中全会深化改革决定鼓舞了市场对中国经济的信心，香港人民币即期汇价 周一小幅继续上涨，与在岸即期点差扩大至200点子以上，加之中国10月新增外汇占款创九个月最高，分析师料人民币短期内仍会维持强势。
“三中全会后，大家看新一届政府能拿出这样一份改革方案，对中国经济抱有信心，这两天市场热度挺高，”一位外资行交易员并称，“所以今天离岸即期市场上的挺快（人民币），美元/人民币卖压比较重，尤其是来自伦敦的卖盘。”
此外，中国10月金融机构外汇占款环比增长4,416亿元人民币，增量达到今年1月份以来最高；另据外汇局周五公布的数据，10月份银行结售汇顺差359亿美元，较上月增逾两成，显示中国仍面临较大资本流入压力。
本地时间下午5:44时，离岸人民币 报6.0696，盘中创10月28日以来的市场高点，上日尾盘在6.0740；此与在岸今日收盘 6.0920，价差有所拉大，为224个点子，上个交易日尾盘约为180点子。
“离岸人民币兑美元近期一直处小幅升值中，人民币享有利差优势，自然吸引资金流入中国，我们判断人民币近期还暂时维持升势。”一位中资资产管理公司负责人称。
但招商证券周一报告认为，总体来看，本轮人民币升值自6月开始，年初至今已升值2.2%，料短期内于11月初见顶。上周人民币即期汇率略有贬值，从11月以来人民币快速升值的趋势已经显着放缓。
中国周五发布《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出，将完善人民币汇率市场化形成机制，推动资本市场双向开放，有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度，建立健全宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系，加快人民币资本项目可兑换。
人民币兑美元即期 与中间价周一近收平盘。人民币中间价 报6.1332，高于上日的6.1351。交易人士称，虽然三中全会深化改革决定提振市场信心，但由于境内市场中资大行购汇稳守6.09元关口，令市场交投热情受挫。全天即期在22个点子范围窄幅波动，成交清淡。
人民币兑美元一年期NDF 报6.1510/6.1538，较上一交易日收盘6.1620走强0.18%。（完）
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(记者 赵红梅; 审校 黄凯)