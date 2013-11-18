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货币新闻 | 2013年 11月 18日 星期一 18:20 BJT

欧洲股市：德国股市DAX指数触及纪录高位

路透法兰克福11月18日 - 德国股市DAX指数触及9,200点上方的纪录高位。(完)
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