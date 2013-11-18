离岸人民币：香港金发局建议加快建设CNH中心，2028年存量目标6万亿元

路透香港11月18日 - 香港金融发展局周一发布研究报告建议，应加快建设离岸人民币（CNH）中心，目标于2028年在港人民币存量达到6万亿元。

金发局为今年初香港政府成立的高层次及跨界别的谘询机构，由史美伦担任主席，旨在推动香港金融业的更大发展及金融产业策略性发展路向，征询业界并提出建议。

今天向政府呈交的六份研究报告，其中一份提出加快建设香港CNH中心，目标是于2028年在港人民币存量达到6万亿元，因为借鉴美元国际化的经验，若要在15年内使人民币达到美元国际化程度的三分之一，境外人民币存量需要达到11万亿元，而香港可望占CNH市场的50%以上份额。

报告指出，CNH市场的发展空间巨大，但香港的CNH市场地位也可能在中长期受到挑战。首先是伦敦、新加坡正试图成为CNH中心，台湾等地区也在快速开放人民币业务，这些地区的竞争有可能令到香港的市场份额有所下滑。其次是香港人民币流动性增长缓慢，部分需要通过政策的努力来解决。

报告因此建议，政府检讨现时香港居民每天每人使用CNY在岸价双向兑换人民币和向内地汇入人民币的限额安排（现时上限为两万元），吸引更多新兴市场国家（如巴西、印度、俄罗斯等）的企业到香港发行CNH债券，设立专题小组研究如何将香港建立为人民币资产管理中心等等。

报告又建议，政府和业界进一步参与和推动中国内地资本项目的稳步开放，尤其是扩大资本项下人民币跨境流动管道的改革，包括在深圳前海深港现代服务区试点QDII3（前海合格境内机构投资者计划）初期可以考虑给予前海500亿元人民币和50亿美元的QDII3总度额度，并取消大部分和大幅简化其他对具体投资产品的审批程，以提升香港的人民币流动性。

同时扩大银行跨境人民币贷款的试点范围，允许境外市场的人民币业务参加行在境内进行转贴现和质押式回购交易并将资金汇出境外，允许境外参加行在境内银行间债券市场发行大额可转让存款证（CD）并将融得的人民币汇出境外等等。

报告并指出，香港金融机构应开发更多人币金融产品，包括发展人民币回购市场，设立债券电子交易平台，港交所 推出CNH对其他主要货币如欧元、日圆、澳币等外汇期货，协助港交所利用伦敦金属交易所（LME）平台推出人民币计价及结算的贵金属期货合约。

除了加快CNH中心建设之外，金发局还向政府呈交五个研究报告，就巩固香港作为全球主要国际金融中心的地位、内地金融业的发展与香港金融中心地位、发展香港成为房地产投资信托基金的集资中心、为香港的开放式投资公司设立法律及监管框架、私募基金的税务宽免提出建议。（完）

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