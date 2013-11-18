全球金融：巴塞尔银行监管委员会主席称，新资本规定必须权衡利弊

欧元债市：公债收益率徘徊在近数周低位，投资人考量欧美货币政策前景
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
路透斯德哥尔摩11月18日 - 巴塞尔银行监管委员会主席英韦斯(Stefan Ingves)周一表示，新的资本规定若要让风险加权资产可以更便于在不同银行间比较，必须权衡当中的利益与成本。
同时身为瑞典央行总裁的英韦斯指出，要解决这个问题没有快速的办法，而新的监管规定存在潜藏成本。
他称，“实质简化模型选择的潜在副作用，可能包括降低风险敏感性，以及相应的套利可能性增加。”
“若没有妥善处理，则可能会降低银行业投资于风险管理模型的诱因，特别是他们试图持续更深入了解风险的努力。”(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。