全球金融：巴塞尔银行监管委员会主席称，新资本规定必须权衡利弊

路透斯德哥尔摩11月18日 - 巴塞尔银行监管委员会主席英韦斯(Stefan Ingves)周一表示，新的资本规定若要让风险加权资产可以更便于在不同银行间比较，必须权衡当中的利益与成本。

同时身为瑞典央行总裁的英韦斯指出，要解决这个问题没有快速的办法，而新的监管规定存在潜藏成本。

他称，“实质简化模型选择的潜在副作用，可能包括降低风险敏感性，以及相应的套利可能性增加。”