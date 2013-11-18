东南亚股市：多数上涨，印尼升至一周高点

路透曼谷11月18日 - 东南亚股市周一多呈现上涨，其中印尼股市表现突出，因预期美国将延续刺激政策，且中国展现出远大经济改革的讯号，投资人因而扩大新兴市场曝险。
Adaro Energy 及Astra International 带动印尼股市全面上涨，大盘指数 升至一周最高收位。
上周印尼央行意外升息，汽车业者Astra及地产股 下跌。
新加坡海峡时报指数 微涨0.05%至3,203.03点，为近两周来最高收位，马来西亚股市 小涨0.1%至1,792.39点，为近一周最高收位。
菲律宾股市 收盘近持平，稍早一度升抵一周高点，市场对于海燕台风的冲击疑虑犹存。
越南股市 上涨1%至三个月来最高收位，受可能放宽外资持股规定消息提振。
泰国SET指数 上涨0.2%，交投相对清淡，建商Italian Thai
Development 上涨，国会正就政府提议的2万亿(兆)泰铢(632.3亿美元)基础建设贷款法案进行讨论。
汤森路透及证交所数据显示，各交易所的外资进出状况不一，外资在马来西亚股市卖超8,300万马币(林吉特)(2,592万美元)，在印尼股市买超2,860.76亿印尼卢比(2,462万美元)。
涨跌 当日 今年以来 2012年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 411.31 2.09 +0.51 -3.02 424.10
新加坡 3203.03 1.76 +0.05 +1.14 3167.08
马来西亚 1792.39 2.52 +0.14 +6.12 1688.95
泰国 1423.96 3.30 +0.23 +2.30 1391.93
印尼 4393.59 58.14 +1.34 +1.78 4316.69
菲律宾 6343.25 -3.15 -0.05 +9.13 5812.73
越南 506.48 5.14 +1.03 +22.42 413.73
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数
(编译 张明钧;审校 王冠中)